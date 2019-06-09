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"Неймар сфотографировал меня ниже пояса и изнасиловал": скандальные признания бразильской модели

9 июня, 15:48

Нажила Триндади настаивает, что самый дорогой футболист мира после случившегося должен сесть в тюрьму

Неймар и модель Нажила Триндади
Неймар и модель Нажила Триндади. Фото: Facebook

Бразильские СМИ обнародовали отрывки из переписки модели Нажилы Триндади, обвинившей нападающего "ПСЖ" в изнасиловании, со своим адвокатом вскоре после произошедшего. "Он ударил меня и даже сфотографировал мою избитую задницу. Должно быть, чтобы похвастаться перед друзьями. Он избил и изнасиловал меня. Неймар был пьяным и обкуренным, он сам говорит об этом в сообщениях. Он наркоман, жестокий человек. Его нужно отправить в тюрьму. Нет никаких условий, по которым Неймар может оставаться в обществе, поскольку он является для него угрозой", – приводит слова модели Marca.

Напомним, Триндади обвинила нападающего "ПСЖ" – самого дорогого футболиста мира Неймара – в изнасиловании, совершенном в одном из отелей в Париже 15 мая. Девушка подала заявление в бразильскую полицию. Сам же футболист не согласен с обвинением и решил доказать, что связь была по обоюдному согласию и в доказательство опубликовал переписку с девушкой. Загвоздка в том, что на скриншотах переписки видны интимные фото пострадавшей. Полиция расценила это как раскрытие персональных данных. Согласно законам, за это Неймар может отправиться за решетку на срок от года до пяти лет.

Как сообщалось ранее, девушка, обвиняющая Неймара в изнасиловании, получает угрозы, а сам футболист теряет спонсоров. "Ей уже позвонили по телефону и сказали, что она не продержится долго. Звонил известный адвокат, который занимается уголовными делами в Бразилии. Он говорит, что ее посадят в тюрьму", – приводят слова представителя девушки испанские СМИ.

Смотрите красивый гол Неймара прямым ударом со штрафного в "девятку":

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Тег изнасилование, Неймар

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Источники:

Championat.ru , Сегодня|Спорт

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