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Неймар все еще хочет вернуться в "Барселону": игрок нашел особые "рычаги давления"

21 марта, 22:01

Максим Перепелица

Бразильский игрок готов давить на руководство "ПСЖ" ради возвращения в Испанию

Нападающий "ПСЖ" Неймар намерен покинуть команду в летнее трансферное окно. Бразилец встретился с представителями "Барселоны" и уведомил их о своем желании вернуться. Сообщается, что форвард готов предпринять все меры для ухода из парижского клуба. В 2019 году каталонцы уже пытались приобрести футболиста, но нападающий остался во Франции. Отметим, что летом текущего года у игрока закончится защищенный период контракта. Он сможет разорвать соглашение в одностороннем порядке.

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Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" летом 2017 года за 222 миллиона евро. Действующее соглашение нападающего с французами рассчитано до июня 2022 года. В текущем сезоне форвард провел за столичную команду 22 матча, в которых забил 18 голов и сделал 10 результативных передач.

Как мы писали ранее, УЕФА хочет, чтобы все европейские чемпионаты возобновились одновременно. В некоторых странах надеются вернуться к футболу в начале апреля, в Италии же рассматривают вариант с возобновлением сезона в мае. При этом УЕФА требует, чтобы все европейские чемпионаты были завершены до 30 июня.

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Барселона чемпионат Франции чемпионат Испании псж Неймар

Источник: sport.es

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