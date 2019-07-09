Неймар все же не явился на тренировку "ПСЖ", в клубе обещают принять меры
Бразильский футболист пытается вынудить "ПСЖ" отпустить его в "Барселону"
В понедельник, 8 июля, нападающий "Пари-Сен-Жермен" Неймар не прибыл в установленное время на тренировку команды для подготовки к сезону-2019/20, информирует официальный сайт парижан. В сообщении пресс-службы отмечается, что клуб примет соответствующие меры в связи со сложившейся ситуацией. Как мы писали, Неймар устроит бойкот в "ПСЖ" ради скорейшего перехода в "Барселону".
"Неймар был обязан появиться в понедельник в расположении клуба для возобновления предсезонной подготовки с командой. Это случилось без предварительного уведомления игроком клуба. Клуб об этом сожалеет и предпримет соответствующие меры", – сообщает официальный сайт французского клуба.
Ранее сообщалось, что Неймар в ближайшее время отправится в столицу Каталонии для ускорения переговоров с "Барселоной".
В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 180 миллионов евро. Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год.
Ранее был озвучен неутешительный прогноз звезды "ПСЖ" и бразильского футбола: "Неймар может закончить карьеру". Экс-полузащитник бразильской сборной Зе Роберто предрекает печальное будущее нападающему "ПСЖ".
Неймар входит в тройку самых высокооплачиваемых футболистов мира:
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