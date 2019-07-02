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"Неймар может закончить карьеру": неутешительный прогноз звезды бразильского футбола

2 июля, 19:41

Экс-полузащитник бразильской сборной Зе Роберто предрекает печальное будущее нападающему "ПСЖ"

Неймару есть о чем задуматься
Неймару есть о чем задуматься. Фото: AFP

Бывший полузащитник сборной Бразилии Зе Роберто высказался по поводу будущего форварда "ПСЖ" Неймара. Зе Роберто предрекает 27-летнему нападающему скорое завершение карьеры, если он не пересмотрит свое отношение к футболу. 

"Неймару нужно сделать фундаментальные изменения. Они у него в голове, – заявил изданию Suddeutsche Zeitung Зе Роберто. - Он хочет вернуться в "Барселону". Но не уверен, что "Барселона" хочет того же. Неймар близок к тому, чтобы упустить идеальный момент сделать шаг вперед и принять роль лидера, которую такой талант, как он, обязан принять. Травмы не помогли ему это понять. В уме он точно не сосредоточен на футболе на 100 процентов. В какой-то момент он потеряет радость от игры в футбол. Если так и продолжится, он не доиграет и до 30 лет. Да, деньги и искушения всегда существовали в футболе. Но Криштиану и Месси, обратите внимание, живут совсем по-другому".

Как мы писали, Неймар устроит бойкот в "ПСЖ" ради скорейшего перехода в "Барселону". Бразильский футболист грозится не явиться к старту подготовки к новому сезону в составе чемпионов Франции.

Также сообщалось, что возвращение Неймара в "Барселону" больно ударит по его соотечественнику. 22-летний нападающий Малком покинет каталонский клуб, так как не имеет паспорта гражданина ЕС.

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Как известно, параллельно с устройством своей футбольной судьбы Неймар в эти отбивается от обвинений в изнасиловании, предъявленных вингеру по заявлению бразильской модели Нажилы Триндади. Правда, этот суд уже превращается в цирк - обвиняющая Неймара девушка потеряла телефон с уликами. Сам форвард ранее пошел в контратаку, подав встречный иск о клевете.

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Тег Барселона, псж, Неймар

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Источник:

ua.tribuna.com

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