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Неймару подложили в шкафчик сюрприз, от которого ему стало страшно

22 января, 17:23

Над бразильским игроком искусно подшутил его одноклубник

Неймар

Неймар / Фото: Reuters

Полузащитник "ПСЖ" Леандро Паредес разыграл своего одноклубника Неймара, подложив ему змею в шкафчик. Аргентинские СМИ сообщают, что недавно Неймар в разговоре с партнерами по команде проговорился, что боится змей. Паредес решил воспользоваться этим и подшутить над нападающим, подложив в его шкафчик в раздевалке игрушечную змею, похожую на настоящую.

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Розыгрыш удался. Открыв свой шкафчик, Неймар не сразу понял, что змея является не настоящей: он тут же отошел назад и выругался. Но почти сразу расслабился, услышав смех товарищей по команде и поняв, что его разыграли. Паредес в это время снимал происходящее на телефон и позже выложил видеозаписи в Instagram.

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Как мы писали ранее, Неймар таки может остаться в "ПСЖ" по окончании сезона. Бразильский нападающий готов продлить контракт с чемпионами Франции, несмотря на все разногласия, которые были между игроком и клубом. Решение будет принято в апреле-мае и будет зависеть от результатов "ПСЖ" в Лиге чемпионов.

Смотрите, как забивает Неймар

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чемпионат Франции псж Неймар

Источник: Сегодня|Спорт

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