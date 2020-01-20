Мбаппе с руки накормил Неймара во время матча: невероятный "пикник" самых дорогих футболистов мира

Мбаппе и Неймар / Фото: Reuters

"ПСЖ" без своих лидеров Килиана Мбаппе и Неймара обыграл "Лорьян" в 1/16 финала Кубка Франции со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 80-й минуте забил Пабло Сарабия. Звезды парижан Килиан Мбаппе и Неймар, закрутивший роман с новой россиянкой, в этой игре остались на скамейке запасных, но внимания к себе, несмотря на это, привлекли не меньше. А даже больше!

В интернете появились фото, как Мбаппе втихаря кормит Неймара. Пользователи соцсетей насмехаются над выражением лиц самых дорогих в мире футболистов, опасающихся, как бы их не засекли за такой необычной "трапезой".. Но как вездесущие фотографы могли такой момент пропустить!

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Как мы писали ранее, Неймар таки может остаться в "ПСЖ" по окончании сезона. Бразильский нападающий готов продлить контракт с чемпионами Франции, несмотря на все разногласия, которые были между игроком и клубом. Решение будет принято в апреле-мае и будет зависеть от результатов "ПСЖ" в Лиге чемпионов.

Смотрите, как забивает Неймар

Также мы рассказывали, что Мбаппе за продление контракта с "ПСЖ" обещают золотые горы. Если Килиан согласится остаться в парижском клубе, будет получать 32 млн евро в год.

Смотрите, как забивает Мбаппе

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