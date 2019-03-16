Незабитый пенальти, удаление и разгром: "Александрия" справилась с "Черноморцем" за 45 минут

Артем Ситало оформил дубль, а Владимир Коваль заработал удаление

Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

Незабитый пенальти, удаление и разгром: "Александрия" справилась с "Черноморцем" за 45 минут //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cfe/f14/5c8cfef1401ec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cfe/f14/5c8cfef1401ec.jpg 2019-03-16T15:51:51+02:00 Футбол Артем Ситало оформил дубль, а Владимир Коваль заработал удаление

"Александрия" завершила первый этап чемпионата Украины разгромной победой над одесским "Черноморцем". Матч 22-го тура Премьер-лиги прошел на стадионе "Черноморец" и завершился со счетом 3:0 в пользу гостей. Счет был открыл уже на пятой минуте. Одесситы получили шанс сравнять счет, но Аржанов не сумел реализовать пенальти. После этого александрийцы еще дважды расписались в воротах соперника. И это все произошло в первом тайме.

После перерыва зрители не увидели забитых мячей, зато стали свидетелями удаления – Владимир Коваль вышел на поле в перерыве, но уже на 55-й минуте заработал красную карточку.

"Александрия" укрепилась на третьей строчке турнирной таблице и может оторваться от главного преследователя – луганской "Зари". Луганчанам сегодня предстоит сыграть с лидером чемпионат донецким "Шахтером". Онлайн "Заря" – "Шахтер" смотреть можно на ТВ в прямом эфире.

Что касается "Черноморца", то одесситы остаются на предпоследнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги. На втором этапе команда будет бороться за сохранение прописки в элите.

"Черноморец" – "Александрия" – 0:3

Голы: Ситало (5, 39), Бабогло (32)

"Черноморец": Литовченко, Мищенко, Грачев, Рыжук, Норенков (Коваль, 46), Танчик, Чорний, Морозенко (Мусолитин, 65), Гошкодеря, Аржанов (Павлов, 79), Бабенко.

"Александрия": Панькив, Цуриков, Шендрик, Бабогло, Гречишкин, Протасов, Банада (Дедечко, 78), Полярус (Пономарь, 70), Задерака, Лучкевич (Микицей, 46), Ситало.

Предупреждения: Бабогло (9), Лучкевич (11), Аржанов (44), Мусолитин (76), Бабенко (80), Гречишкин (85).

Удаление: Коваль (53).

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