Незабитый пенальти, удаление и разгром: "Александрия" справилась с "Черноморцем" за 45 минут
Артем Ситало оформил дубль, а Владимир Коваль заработал удаление
"Александрия" завершила первый этап чемпионата Украины разгромной победой над одесским "Черноморцем". Матч 22-го тура Премьер-лиги прошел на стадионе "Черноморец" и завершился со счетом 3:0 в пользу гостей. Счет был открыл уже на пятой минуте. Одесситы получили шанс сравнять счет, но Аржанов не сумел реализовать пенальти. После этого александрийцы еще дважды расписались в воротах соперника. И это все произошло в первом тайме.
После перерыва зрители не увидели забитых мячей, зато стали свидетелями удаления – Владимир Коваль вышел на поле в перерыве, но уже на 55-й минуте заработал красную карточку.
"Александрия" укрепилась на третьей строчке турнирной таблице и может оторваться от главного преследователя – луганской "Зари". Луганчанам сегодня предстоит сыграть с лидером чемпионат донецким "Шахтером". Онлайн "Заря" – "Шахтер" смотреть можно на ТВ в прямом эфире.
Что касается "Черноморца", то одесситы остаются на предпоследнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги. На втором этапе команда будет бороться за сохранение прописки в элите.
"Черноморец" – "Александрия" – 0:3
Голы: Ситало (5, 39), Бабогло (32)
"Черноморец": Литовченко, Мищенко, Грачев, Рыжук, Норенков (Коваль, 46), Танчик, Чорний, Морозенко (Мусолитин, 65), Гошкодеря, Аржанов (Павлов, 79), Бабенко.
"Александрия": Панькив, Цуриков, Шендрик, Бабогло, Гречишкин, Протасов, Банада (Дедечко, 78), Полярус (Пономарь, 70), Задерака, Лучкевич (Микицей, 46), Ситало.
Предупреждения: Бабогло (9), Лучкевич (11), Аржанов (44), Мусолитин (76), Бабенко (80), Гречишкин (85).
Удаление: Коваль (53).
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Незабитый пенальти, удаление и разгром: "Александрия" справилась с "Черноморцем" за 45 минут". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Заявление "Олимпика": Ошибки арбитров не позволили команде войти в первую шестерку Премьер-лиги
Донецкий клуб привел доказательства результативных ошибок арбитров в матчах команды
Результаты опроса болельщиков: "Динамо" нужен новый тренер
По мнению 53 процентов проголосовавших, киевскому клубу пора уже найти замену Александру Хацкевичу
"Заря" – "Шахтер", матч жизни для Хацкевича и рубка за топ-шестерку: анонс 22 тура чемпионата Украины
Расписание, результаты и трансляции поединков тура в украинской Премьер-лиге
Футболисты, ставшие открытием сезона в Украине: "кельт", опорник-забивала и 19-летний универсал
ТОП-3 футболиста-открытия сезона: Марьян Швед, Евгений Банада и Виталий Миколенко