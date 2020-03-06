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Ни тебе "Реала", ни "Барселоны": определились неожиданные финалисты Кубка Испании

6 марта, 11:48

Вадим Авдасев

"Атлетик" из Бильбао прошел "Гранаду" за счет забитого мяча на чужом поле

Довольно сенсационным получился состав участников финала испанского Кубка Короля. За трофей поборются две команды из Страны Басков, что на севере Испании. Как мы сообщали вчера, "Реал Сосьедад" стал первым финалистом Кубка Испании. А поздно вечером в четверг компанию команде из Сан-Себастьяна составили земляки из Бильбао.

"Атлетику" удалось добыть путевку в финал в драматической борьбе с "Гранадой". Интересно, что соперники занимают соседние – девятое и десятое – места в Ла Лиге. Первый полуфинальный матч в Бильбао завершился скромной победой басков 1:0. В ответной встрече в Гранаде хозяева вели в счете 2:0 после голов Карлоса Фернадеса и Германа Санчеса на 48-й и 76-й минутах. Казалось, пропуск в финал у них уже в кармане, но... На 82-й минуте все изменил защитник "Атлетика" Юри Берчиче, забивший мяч, который позволил выйти победителем по сумме двух матчей гостям. Смотрите видеообзор поединка.

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Финальный поединок "Реала Сосьедад" с "Атлетиком" запланирован на 18 апреля.

Смотрите, как "Реал", вылетевший в четвертьфинале Кубка Короля, проиграл и в Лиге чемпионов – "МанСити"

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футбол кубок Испании Атлетик Бильбао Реал Сосьедад Гранада

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