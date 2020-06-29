Никак не наиграется: "Ювентус" продолжил контракт с 42-летним легендарным вратарем Буффоном

В понедельник один из грандов европейского футбола, итальянский "Ювентус", на своем официальном сайте объявил о подписании новых контрактов с двумя уже легендарными игроками клуба. Как минимум еще на год в Турине остаются вратарь Джанлуиджи Буффон и Джорджо Кьеллини. К слову, прошлым летом Буффон запел на посвящении в игроки "Ювентуса".

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Знаменитому голкиперу еще зимой исполнилось 42 года, в Турине он выступает с 2001 года, до этого шесть лет провел в "Парме". Правда, в сезоне 2018/19 Джанлуиджи отлучался во Францию в "ПСЖ" в надежде выиграть Лигу чемпионов, однако не срослось.

Капитану "Юве" Кьеллини в августе исполнится 36 лет, с ним соглашение также продлили на год. Чемпион мира-2006 в туринской команде появился в 2005 году, до этого играл в "Ливорно" и "Фиорентине".

В декабре Буффон сравнялся по числу игр в чемпионате Италии с капитаном "Милана" Паоло Мальдини.

После 28 туров чемпионата Италии "Ювентус" лидирует и опережает "Лацио" на четыре очка.

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Смотрите, как Джанлуиджи зарабатывал красную карточку в "Ювентусе" два года назад

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