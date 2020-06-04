Никаких новичков: ФИФА наказала российский клуб за привычку не платить по долгам

ФИФА запретила российскому "Рубину" регистрировать новых игроков из-за спора со словенской "Олимпией". Информацию подтвердил Генеральный директор клуба Рустем Сайманов, но заявил что клуб погасит долг до августа и избежит наказания. Ранее мы писали, что лидера чемпионата Турции не допустят в еврокубки по примеру Зинченко.

"Да, ФИФА действительно запретила "Рубину" регистрировать новых футболистов. Конечно же, мы погасим долг. Регистрационный трансферный период начинается в августе, до этой даты еще много времени. А сумма составляет 20-30 тысяч евро. Безусловно, в августе все уже будет в порядке", – сказал Сайманов.

Ранее мы писали, что клуб украинца Александра Зинченко "Манчестер Сити" не избежит отстранения от Лиги чемпионов. Спортивный арбитражный суд перенес слушания по делу из-за коронавируса, поэтому у английского клуба не будет возможности доказать свою невиновность до начала следующего евросезона.

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