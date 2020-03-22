Коронавирус не помог: "МанСити" не избежит отстранения от Лиги чемпионов

УЕФА не собирается отменять решение об отстранении английского "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов. По информации Daily Mail, Спортивный арбитражный суд из-за коронавируса вынужден был перенести слушания по этому делу. Как мы сообщали ранее, возможность сыграть в Лиге чемпионов сезона 2020/21 "МанСити" получил бы в случае, если бы им удалось добиться ускоренного рассмотрения дела в CAS. В случае победы клуб успевал бы заявиться на евросезон.

Второй вариант – это добиться приостановления наказания на время рассмотрения дела, если слушания все же пройдут по обычному графику.

По информации источника, несмотря на перенос рассмотрения апелляции "Манчестер Сити", УЕФА оставит исключение в силе. Таким образом, сезон-2020/21 английский клуб точно проведет без еврокубковых соревнований.

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Напомним, "Манчестер Сити" нарушал правила финансового фэйр-плей в период с 2012 по 2016 год. "Горожане" намерено завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки. УЕФА подчеркнул, что английский клуб не сотрудничал во время расследования.

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Ранее появилась информация, что у "Манчестер Сити" могут отобрать титул чемпиона Англии. "Горожан" могут лишить чемпионства-2014: на этот период пришлись махинации клуба. Титул-2012 – тоже под угрозой.

Смотрите как "Манчестер Сити" провел последний матч в Лиге чемпионов:

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