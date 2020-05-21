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Никакой это не памятник: стадион, где феерил Андрей Шевченко, разрешили снести

21 мая, 22:30

Александр Трикиша

Стадион в Милане будет снесен, а на его месте появится новая арена с целым спортивным районом

Комиссия совета по надзору за культурным наследием не признала знаменитый стадион "Сан-Сиро" в Милане культурным наследием, поэтому разрешила в ближайшее время снести арену. Напомним, что недавно "Интер" и "Милан" представили проект нового стадиона стоимостью в 1 миллиард евро.

Вердикт комиссии объясняется тем, что после изменений, внесенных в конструкцию стадиона к ЧМ-1990, сохранилась слишком малая часть оригинальной архитектуры арены, построенной в 1925 году и расширенной в конце 1930-х.

Арена "Сан-Сиро", на которой обе миланские команды выступают в настоящее время, открылась в сентябре 1926 года. В 1979 году стадион был переименован в "Джузеппе Меацца" – в честь одного из двух футболистов в истории итальянского футбола, которые входили в состав обеих итальянских сборных, победивших на чемпионатах мира в 1934 и 1938 годах.

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/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

С 1999 по 2006 год на "Сан-Сиро" свои лучшие годы в карьере провел знаменитый украинский нападающий Андрей Шевченко, защищавший цвета "Милана".

Ранее мы писали, что легендарный стадион "Милана" и "Интера" может обрушиться. Эксперты зафиксировали аномальные колебания конструкций третьего яруса "Джезеппе Меацца"

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Смотрите, как "Интер" и "Милан" играют между собой на "Сан-Сиро":

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стадион Милан Италия Интер Италия

Источник: Сегодня|Спорт

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