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"Интер" и "Милан" представили проект нового стадиона стоимостью в 1 миллиард евро

8 мая, 09:56

Александр Трикиша

Кроме арены клубы построят инновационный спортивный район

Итальянские футбольные клубы "Интер" и "Милан" представили муниципалитету Милана два проекта своего нового современного стадиона на месте нынешнего "Сан-Сиро" и инновационного спортивного района вокруг арены. Строительство стадиона и зоны вокруг него оценивается в 1 миллиард евро.

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Сообщается, что зеленая зона возле стадиона будет увеличена вдвое, до 106 тысяч квадратных метров. Там будут беговые и велодорожки, тренажерный зал, скейт-парк, футбольное поле и музей спорта. Большая часть спортивных услуг будет доступна бесплатно.

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Ранее мы писали, что легендарный стадион "Милана" и "Интера" может обрушиться. Эксперты зафиксировали аномальные колебания конструкций третьего яруса "Джезеппе Меацца" ("Сан-Сиро").

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Арена "Сан-Сиро" открылась в сентябре 1926 года. В 1979 году стадион был переименован в "Джузеппе Меацца" – в честь одного из двух футболистов в истории итальянского футбола, который входил в состав сборной Италии, победившей на чемпионатах мира в 1934 и 1938 годах.

Ранее мы писали, что два клуба Серии А подтвердили наличие девяти зараженных футболистов. Причем игрок, который уже вылечился от опасного вируса, также сдал положительный тест.

Смотрите, как "Интер" и "Милан" играют на "Сан-Сиро":

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стадион Милан Италия чемпионат Италии Интер Италия

Источник: Сегодня|Спорт

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