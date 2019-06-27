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Николай Морозюк подписал контракт с клубом из Турции

27 июня, 18:36

Украинский защитник минимум два сезона будет выступать за Ризеспор

Морозюк остался в Турции. Фото ФК "Ризеспор"
Морозюк остался в Турции. Фото ФК "Ризеспор".

Бывший защитник киевского "Динамо" Николай Морозюк подписал контракт с турецким клубом "Ризеспор". Соглашение рассчитано на два года, с возможностью продления на один сезон.

31-летний Морозюк выступал за "Ризеспор" на правах аренды последние полгода. Он успел провести 14 матчей в чемпионате Турции, сделать одну результативную передачу и заработать красную карточку. По итогам сезона "Ризеспор" занял в турецкой Суперлиге 11-е место.

Николай Морозюк является воспитанником столичного клуба, но также выступал за "Оболонь", "Кривбасс" и "Металлург" Д. В "Динамо" провел 116 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 24 результативных передачи. Дважды становился чемпионом Украины, три раза выигрывал Суперкубок страны.

В начале мая мы писали, что жена украинского футболиста шокировала голым фото в Instagram. Тогда Ирина Морозюк вышла на новый уровень откровенности в соцсетях.

Ранее жена футболиста "Динамо" показала фото топлес. Ирина Морозюк восхитила подписчиков фотографией на фоне моря, сняв верх купальника.

Ирина Морозюк засветила грудь:

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Тег футбол, чемпионат Турции, Николай Морозюк, Ризеспор

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Сегодня|Спорт

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