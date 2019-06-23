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"Никуда не годится": сын Олега Гусева эмоционально прокомментировал поражение от "Шахтера"

23 июня, 16:26

Несмотря на поражение в финале, Алексей Гусев признан лучшим защитником Украины среди 14-летних

"Горняки" выиграли у "Динамо" чемпионат U14
"Горняки" выиграли у "Динамо" чемпионат U14. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В финале чемпионата Украины по футболу среди 14-летних юные динамовцы встретились с самым принципиальным соперником – донецким "Шахтером". Эта игра состоялась на "Центральном стадионе" в городе Умань. И завершилась победой "горняков", которую им принес гол форварда Максима Деркача на 11-й минуте. У киевлян мог сравнять счет Алексей Гусев, однако из выгодной позиции сын знаменитого футболиста Олега Гусева, который сейчас работает ассистентом главного тренера динамовского дубля, Гусев-младший не смог попасть в створ ворот. Тем не менее Алексей Гусев был признан организаторами лучшим защитником турнира.

"Это моя первая личная награда в карьере, она меня очень мотивирует, буду работать чтобы получить ее и через год, а самое главное – выиграть чемпионство. Отдавать "Шахтеру" два подряд чемпионства в этой возрастной группе – никуда не годится, – эмоционально заявил после поражения от "горняков" Гусев-младший. - Если говорить о первом сезоне в ДЮФЛУ, здесь очень быстрые скорости по сравнению с детским футболом, большая ответственность. К сожалению, сегодня получилось это досадное поражение, но ничего, теперь у нас есть стимул на следующий год. Кстати, перед матчем общался с отцом, обсуждали мою игру, он помог мне чем мог. И сегодня присутствовал на стадионе. Главное – не бояться играть в свой футбол. Я бы не сказал, что сегодня был мандраж, но определенное волнение присутствовало".

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Как мы писали ранее, Олег Гусев не исключил, что станет очередным "динамовским сердцем" у руля киевлян. Знаменитый универсал повторяет путь Сергея Реброва. "Надо все делать постепенно, сейчас я хочу набраться опыта, а дальше будет видно", – говорит Гусев-старший.

Кроме того, недавно Гусев рассказал о конфликте с Фоменко перед Евро-2016. "Дотерпелся, что сказали: "До свидания", – динамовец жалеет, что ему не дали провести 100 матчей в составе национальной команды.

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Тег Динамо Киев, Шахтер Донецк, Олег Гусев, Алексей Гусев

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Источники:

Официальный сайт ФК "Динамо" , Сегодня|Спорт

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