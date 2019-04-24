Скандал после игры "Динамо" – "Шахтер": Буяльский и Мораес сцепились в подтрибунном помещении

Скучное классико получило эмоциональное продолжение: игроки попытались выяснить отношения вне поля

Участники конфликта Буяльский и Мораес. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Довольно скучный матч "Динамо" – "Шахтер", завершившийся со счетом 0:0, получил весьма эмоциональное продолжение после финального свистка. Как мы уже сообщали, наставник киевлян Александр Хацкевич обрушился с критикой в адрес судьи поединка днепрянина Виталия Романова. "Любой контакт, любая борьба - сразу свисток или в одну, или в другую сторону. Никакой динамики! Я говорю судье: "Почему ты не даешь бороться?" Он говорит: "Они поубивают друг друга", – посетовал Хацкевич. В свою очередь коуч "Шахтера" Паулу Фонсека после матча с "Динамо" заявил: "Сегодня рефери повел себя великолепно".

Однако разногласиями в оценках судейства дело не ограничилось. Как сообщили в эфире программы FootballHUb, после матча "Динамо" – "Шахтер" в подтрибунном помещении произошел конфликт между полузащитником "Динамо" Виталием Буяльским и нападающим "Шахтера" Жуниором Мораесом, в свое время выступавшим за киевлян. Футболисты вступили в перепалку на повышенных тонах, не стесняясь в выражениях. О причине конфликта пока неизвестно.

Как сообщалось ранее, отбив пенальти Мораеса на последних секундах матча, голкипер "Динамо" Денис Бойко сохранил для киевлян призрачные шансы на чемпионство. При этом вратарь киевлян заявил: "Вите Цыганкову хочу пожелать выиграть гонку бомбардиров, может, мой отбитый пенальти поможет ему в борьбе с Мораесом".

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