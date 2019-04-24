Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,69
30,01
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Скандал после игры "Динамо" – "Шахтер": Буяльский и Мораес сцепились в подтрибунном помещении

Сегодня, 22:46

Скучное классико получило эмоциональное продолжение: игроки попытались выяснить отношения вне поля

Участники конфликта Буяльский и Мораес
Участники конфликта Буяльский и Мораес. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Довольно скучный матч "Динамо" – "Шахтер", завершившийся со счетом 0:0, получил весьма эмоциональное продолжение после финального свистка. Как мы уже сообщали, наставник киевлян Александр Хацкевич обрушился с критикой в адрес судьи поединка днепрянина Виталия Романова. "Любой контакт, любая борьба - сразу свисток или в одну, или в другую сторону. Никакой динамики! Я говорю судье: "Почему ты не даешь бороться?" Он говорит: "Они поубивают друг друга", – посетовал Хацкевич. В свою очередь коуч "Шахтера" Паулу Фонсека после матча с "Динамо" заявил: "Сегодня рефери повел себя великолепно".

Однако разногласиями в оценках судейства дело не ограничилось. Как сообщили в эфире программы FootballHUb, после матча "Динамо" – "Шахтер" в подтрибунном помещении произошел конфликт между полузащитником "Динамо" Виталием Буяльским и нападающим "Шахтера" Жуниором Мораесом, в свое время выступавшим за киевлян. Футболисты вступили в перепалку на повышенных тонах, не стесняясь в выражениях. О причине конфликта пока неизвестно.

Как сообщалось ранее, отбив пенальти Мораеса на последних секундах матча, голкипер "Динамо" Денис Бойко сохранил для киевлян призрачные шансы на чемпионство. При этом вратарь киевлян заявил: "Вите Цыганкову хочу пожелать выиграть гонку бомбардиров, может, мой отбитый пенальти поможет ему в борьбе с Мораесом".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк, Виталий Буяльский, Жуниор Мораес

Вы сейчас просматриваете новость " Скандал после игры "Динамо" – "Шахтер": Буяльский и Мораес сцепились в подтрибунном помещении". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня|Спорт , Footballhubua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

Сегодня, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

Получив полтора миллиона евро, главный бунтарь "Динамо" разводится с чемпионами Греции

Сегодня, 17:43

Сразу после завоевания чемпионства Евгений Хачериди решил разорвать контракт с клубом из Салоник

5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день

Уволенная сиделка больной Тереховой тайно снимала актрису

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль

У Зеленского ответили на требование понизить тарифы на коммуналку

Глаз не отвести: фанатка шоссе Элиза Скарлатта во всей красе

Ученые забрели в загадочные глубины Антарктиды: находка

Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей

Куркума спасет больные суставы

Молчание – золото: 5 причин никому не рассказывать о своих планах

10 звезд, которые похожи друг на друга, как сестры

Каждую пятницу в городе новая коллекция блуз и маек

В городе квадрокоптеры и дроны по самой низкой цене

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

Сегодня, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

Самая результативная ничья сезона: лидеры второй шестерки чемпионата Украины выдали суперматч

Вчера, 21:40

"Ворскла" смогла добиться волевой ничьей, проигрывая после первого тайма 0:3

"Карпаты" на своем поле не смогли обыграть худшую команду чемпионата Украины

Вчера, 20:24

В 25-м туре Премьер-лиги "Карпаты" и "Черноморец" не смогли забить голов – 0:0

"Олимпик" одержал первую победу в 2019 году: удачный дебют нового тренера

Вчера, 18:55

Голы Алексея Гая и Максима Дегтярева в первом тайме принесли "Олимпику" первую победу с тренером Климовским

Виталий Кличко: "Чтобы сохранить скорость, Усик должен весить 105-107 кг"

22 апреля, 10:38

Старший из братьев Кличко готов к бою Беринчик-Ломаченко и обещает полный "Олимпийский" Усику

Афонские монахи ударили РПЦ по самому больному месту: детали

Как тело Мадонны наказало ее за десятилетия суровых нагрузок

8 вещей, которые мужчины делают с женщиной, которую разлюбили