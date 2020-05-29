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Норвежский клуб уволил футболиста за кражу денег

29 мая, 11:46

Александр Трикиша Александр Трикиша

Футболист украл крупную сумму денег и потратил на азартные игры

Норвежский футбольный клуб "Мольде" разорвал контракт с защитником Вегардом Форреном из-за того, что игрок украл деньги из общей кассы, сформированной из денег, выплачиваемых игроками в качестве штрафов, и потратил их на азартные игры. Ранее мы писали, что в Европе начали собственное расследование смерти российского футболиста. Воспитанник "Локомотива" умер от сердечного приступа во время пробежки.

"Это грустный способ закончить мою карьеру в клубе, но мои действия представляли собой огромную угрозу доверия. Я хотел бы извиниться перед своей семьей, друзьями, игроками, фанатами и клубом. Я жил с этой проблемой в течение 15 лет. В то же время я был разочарован, потому что мало играл в команде, а игра была моим способом ухода от проблем", – приводит слова футболиста Rbnett.

Также мы писали, что в Англии умер 23-летний футболист. Полиция выступила с заявлением. Британский защитник конголезского происхождения Кристиан Мбулу выступал за команду "Моркам".

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футболист украл чемпионат Норвегии Мольде

Источник: Livesport.ru

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