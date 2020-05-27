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В Англии умер 23-летний футболист. Полиция выступила с заявлением

27 мая, 09:27

Олег Люлька

Британский защитник конголезского происхождения Кристиан Мбулу выступал за команду "Моркам"

Еще одно трагическое известие из мира футбола. Защитник клуба четвертого английского дивизиона "Моркама" Кристиан Мбулу, ранее выступавший за знаменитый шотландский "Мотеруэлл", скончался в возрасте 23 лет. Напомним, накануне в 21 год умер экс-игрок "Ромы".

Говоря о смерти английского футболиста конголезского происхождения Кристиана Мбулу, полиция Ланкашира заявила следующее: "Мы прибыли 26 мая по адресу в деревне Коттам (близ Престона) на вызов о внезапной смерти. Никаких подозрительных обстоятельств обнаружено не было".

"Мы были шокированы, когда узнали о смерти Кристиана, – приводятся слова председателя "Мотеруэлла" Джима Макмахона на официальном сайте клуба. – Он был дружелюбным, приятным и самоотверженным юношей, которого мы все очень любили. Все наши мысли с семьей Кристиана в эти тяжелые времена".

Кристиан Мбулу

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Кристиан Мбулу / Фото: Getty Images

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Напомним, некоторое время назад назад футболист умер от удара током, запуская воздушного змея. Летательный аппарат запутался в проводах, в результате чего футболиста ударило током.

Также мы писали, что в Бразилии во время процедур физиотерапии внезапно умер 22-летний футболист. Игрок клуба "Гуарани Баже" Тьяго Кортес лечил травмированное колено.

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умер футболист Кристиан Мбулу

Источник: Сегодня|Спорт

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