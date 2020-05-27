В Англии умер 23-летний футболист. Полиция выступила с заявлением

Еще одно трагическое известие из мира футбола. Защитник клуба четвертого английского дивизиона "Моркама" Кристиан Мбулу, ранее выступавший за знаменитый шотландский "Мотеруэлл", скончался в возрасте 23 лет. Напомним, накануне в 21 год умер экс-игрок "Ромы".

Говоря о смерти английского футболиста конголезского происхождения Кристиана Мбулу, полиция Ланкашира заявила следующее: "Мы прибыли 26 мая по адресу в деревне Коттам (близ Престона) на вызов о внезапной смерти. Никаких подозрительных обстоятельств обнаружено не было".

"Мы были шокированы, когда узнали о смерти Кристиана, – приводятся слова председателя "Мотеруэлла" Джима Макмахона на официальном сайте клуба. – Он был дружелюбным, приятным и самоотверженным юношей, которого мы все очень любили. Все наши мысли с семьей Кристиана в эти тяжелые времена".

Реклама Кристиан Мбулу / Фото: Getty Images

Читайте также: "Спасибо за верность": умер авторитетный тренер НБА, проведший 23 года в одной команде

Напомним, некоторое время назад назад футболист умер от удара током, запуская воздушного змея. Летательный аппарат запутался в проводах, в результате чего футболиста ударило током.

Также мы писали, что в Бразилии во время процедур физиотерапии внезапно умер 22-летний футболист. Игрок клуба "Гуарани Баже" Тьяго Кортес лечил травмированное колено.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама