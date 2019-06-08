Новая любовь Зинченко: кого поцеловал футболист сборной Украины
Украинский футболист поцеловал девушку после матча с Сербией, оказывается, это были не просто эмоции
После матча Украина – Сербия (5:0) в отборе на чемпионат Европы 20202 года полузащитник нашей команды Александр Зинченко не сдержал эмоций и поцеловал журналистку каналов Футбол-1/Футбол-2 Владу Щеглову. Видео сразу же стало вирусным и собрало тысячи просмотров, при этом его распространяли заде за пределами Украины.
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Влада обрела популярность во время Евро-2016, когда девушка поддерживала сборную Украины во Франции. Фото девушки с национальным флагом облетели весь мир.
Интересно, что девушка до недавнего времени имела отношения с игроком донецкого "Шахтера" Андреем Борячуком, выступающим на правах аренды в "Мариуполе", однако сейчас совместные фото парочки исчезли со страниц в Instagram, как у Влады, так и у Андрея. В СМИ уже судачат, что красавица закрутила роман с чемпионом Англии.
Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.
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