Новички сборной Украины спели на посвящении в команду российские хиты 90-х

Сегодня, 10:26

Олег Данченко, Василий Кравец, Роман Яремчук, Андрей Цуриков и Евгений Макаренко стали полноценными игроками сборной


Новички сборной Украины накануне второго матча Лиги Наций против сборной Словакии прошли традиционное командное посвящение, введенное тренерским штабом Андрея Шевченко. В этот раз в роли певцов выступили дебютанты Олег Данченко, Василий Кравец, Роман Яремчук, Андрей Цуриков, а также Евгений Макаренко – он хоть и имеет опыт выступления за национальную команду, но в предыдущий раз вызывался еще при Фоменко.

Так, Макаренко, Данченко и Кравец исполнили песню Ирины Аллегровой "Младшимй лейтенант", а Романчук и Цуриков спели хит "Иванушки Int" под названием "Беги". Добавим, что команде такой выбор пришелся по душе и они поддерживали своих партнеров аплодисментами.

Матч Украина – Словакия состоится 9 сентября на "Арене Львов". Согласно решению УЕФА, матч пройдет при пустых трибунах.Дисциплинарный комитет УЕФА наказал ФФУ одним матчем без зрителей еще 19 ноября 2015 года за кельтский крест на баннере в последнем домашнем матче квалификации к Евро-2016 в Киеве с Испанией.

Напомним, что в первом туре Лиги наций сборная Украины в гостях обыграла Чехию – 2:1. После финального свистка футболисты и тренерский штаб отправились к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков.

После этого вспыхнула потасовка между фанами и чешской полицией, в результате которой досталось и Андрею Шевченко.
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Источник:

Сегодня|Спорт

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