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Новичок "Манчестер Юнайтед" вошел в историю клуба, забив в Лиге Европы

27 февраля, 23:25

Одион Игало отличился голов в матче с "Брюгге"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Одион Игало сегодня забил свой первый мяч в составе манкунианцев. Это произошло на 34-й минуте ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге" на стадионе "Олд Траффорд".

Смотрите, как забивает Игало за "Манчестер Юнайтед":

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30-летний Игало стал первым нигерийским футболистом, забившим за "Манчестер Юнайтед". Отметим, что Игало был арендован манкунианцами у "Шанхай Шеньхуа" 1 февраля. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.

Ранее мы рассказывали, что Фьюри взбодрит игроков "Манчестер Юнайтед" – скандальный боксер выступит перед футболистами. Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер пригласил чемпиона мира WBC британского супертяжа Тайсона Фьюри выступить с речью на тренировочной базе манкунианского клуба.

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Читайте, как "Манчестер Юнайтед" обыграл "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка английской лиги. Впрочем, в финал по сумме двух матчей прошла команда украинца Александра Зинченко.

Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" сыграл в Бельгии вничью с "Брюгге" в плей-офф Лиги Европы:

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Лига Европы Манчестер Юнайтед Одион Игало

Источник: ESPN

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