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Новичок Премьер-лиги уверенно обыграл "Динамо" перед Суперкубком

21 июля, 18:08

"Колос" из Ковалевки выиграл товарищеский поединок у вице-чемпиона страны

Чемпион мира Цитаишвили вышел на замену, но не спас команду
Чемпион мира Цитаишвили вышел на замену, но не спас команду. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" сыграло последний товарищеский матч перед стартом сезона. 28 июля в Одессе динамовцы в поединке за Суперкубок Украины встретятся с донецким "Шахтером". А сегодня в соперники по спаррингу киевляне выбрали новичка Премьер-лиги "Колос" из Ковалевки. 

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С первых минут за "Динамо" вышел состав, приближенный к основному: Бойко, Миколенко, Кадар, Кендзера, Бурда, Сидорчук, Буяльский, Шепелев, Де Пена, Караваев, Беседин. После перерыва на поле вышли Бущан, Цитаишвили и Вербич. Однако вице-чемпионы потерпели фиаско. 

Все ключевые события в матче развернулись во втором тайме. На 55-й минуте в ворота киевлян был назначен пенальти, который реализовал Гавриш. Но спустя три минуты динамовцы отыгрались. Быструю атаку завершил Беседин. Тем не менее, "Колос" вскоер вновь вышел вперед. На 75-й минуте после навеса отличился Ильин. А точку в матче поставил Черноморец, ударом со штрафного в компенсированное время. "Колос" обыграл "Динамо" – 3:1. 

Как мы писали ранее, игрок "Динамо" попал в число будущих звезд Европы, а Хацкевичу оказался не нужен. Сергея Булецу отметило авторитетное издание World Soccer: по мнению ресурса, ни один другой футболист сборной Украины U-20 не внес такой большой вклад в триумф команды в Польше, как Булеца.

Также сообщалось, что "Шахтер" провел генеральную репетицию перед Суперкубком Украины с "Динамо". "Горняки" на базе в Святошино разгромили донецкий "Олимпик" со счетом – 3:0. В этом матче дублем отличился Алан Патрик, автором еще одного мяча стал Жуниор Мораес.

Смотрите, как "Динамо" играло с "Шахтером" за Суперкубок-2018

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Тег футбол, товарищеский матч, Динамо Киев, Колос Ковалевка

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Сегодня|Спорт

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