Новичок "Шахтера" Тете с клаусулой в 150 млн евро: "Самой вкусной шурашкой меня угощал Роналдиньо"

Бразильский новобранец "горняков" рассказал о тренировках Фонсеки, любимой девушке и о том, почему иногда плачет

"Бью левой. Правая - чтобы на педаль нажимать". Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Новичок "Шахтера" Тете с клаусулой в 150 млн евро: "Самой вкусной шурашкой меня угощал Роналдиньо" Кинзерский Эдуард //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1b2/cd1/5ca1b2cd1de28.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1b2/cd1/5ca1b2cd1de28.png 2019-04-01T09:47:00+03:00 Футбол Бразильский новобранец "горняков" рассказал о тренировках Фонсеки, любимой девушке и о том, почему иногда плачет

19-летний воспитанник бразильского "Гремио" Матеус Кардосо Лемос Мартинс, или просто Тете, уже дважды вызывался в тренировочный лагерь национальной сборной Бразилии, что говорит о его незаурядности. А сумма в 15 млн, которые "Шахтер" месяц назад заплатил за правого вингера (таких покупок в УПЛ не было с июня 2013-го), ясно дает понять, что в будущем "горняки" на него очень рассчитывают. И очень ценят, прописав в 5-летнем контракте Тете рекордную для УПЛ клаусулу в 150 млн евро. "Сегодня" пообщалась с Тете на следующий день после спарринга с "Олимпиком" (4:0), в котором он забил один из голов.

- Расскажешь немного о своей семье?

- У меня две старшие сестры: одной 31 год, второй 24. Родители живут в Порту-Алегри. Я был младшим ребенком в семье, и, естественно, в детстве меня все баловали. Все самое лучшее, самое вкусное доставалось мне.

- О некоторых бразильцах говорят: "С мячом родился". Твой случай? С какого возраста ты начал буцать мяч?

- Мне было, наверное, лет 5, когда папа подарил мне бутсы и настоящий кожаный мяч. И мы сразу же пошли это отметить на футбольное поле, недалеко от дома. Отец стал в ворота, а я бил-бил-бил. Так что свои первые голы я забил папе. (Улыбается.)

- Ты говорил, что твой футбольный кумир – Пеле. Доводилось видеть его вблизи?

- Пока нет. Но, надеюсь, что когда-нибудь с ним встретимся.

- А с кем из известных бразильских футболистов тебе доводилось общаться?

- С Роналдиньо, он ведь тоже из Порту-Алегри и тоже, как и я, воспитанник "Гремио". А в сборной Бразилии мы были вместе с Неймаром, Каземиро, Дугласом Костой. Коста рассказывал мне о "Шахтере" и советовал не сомневаться, когда мне поступило отсюда приглашение. Надеюсь, наши с ним пути схожи, и в будущем я смогу стать таким же, как и он. Тем более что мы с ним играем на одной позиции.



Фото – "Сегодня", В.Лазебник

- Когда и кто дал тебе прозвище Тете, что оно означает?

- Ничего не означает. Это просто сокращение от моего имени Матеус. И я всегда был Тете, сколько себя помню.

- Никогда не думал над тем, кем бы мог быть, если бы не стал футболистом?

- Если честно, даже не представляю, чем бы еще мог заниматься в жизни. Всегда хотел быть только футболистом.

- Тебе говорили, что ты выглядишь старше своих лет?

- Да, мне это говорили уже не раз. Но вот такой я есть. (Смеется.)

- Другой бразильский новичок "Шахтера" Маркос Антонио, несмотря на юный возраст, уже женат, и в Киев приехал с супругой. А ты еще не создал семью?

- Нет, пока что я не женат. Но в Бразилии у меня есть девушка, и, думаю, что скоро я тоже сделаю ей предложение. Познакомились мы не так давно, но у нас все серьезно.

- А с кем ты приехал в Украину?

- Первое время тут был мой агент, а сейчас со мной живет мой двоюродный брат Лукас. Он очень меня поддерживает здесь.

- Есть стереотип, что бразильцы постигают азы футбола, играя на пляжах. А Порту-Алегри, где ты жил, находится как раз на побережье океана. У тебя был "пляжный период"?

- Да, случалось. Но больше приходилось играть на асфальте, на улице. А на песке на самом деле играть очень тяжело: быстро устают ноги.

- Жизнь возле океана научила плавать?

- Вообще не умею. До сих пор так и не научился и боюсь глубокой воды.

- Сейчас ты играешь правого вингера. А кем начинал? И на какой еще позиции чувствуешь себя комфортно?

- Начинал я 10-м номером, на позиции под нападающим. Иногда играл даже чистого нападающего. Но лучше всего я себя чувствую на своей позиции.

- Помнишь, какой была твоя самая первая футбольная зарплата? На что ее потратил?

- Это было очень мало – около 100 бразильских реалов ($25. – Авт.). И я сразу все отдал маме.

- А что впервые купил себе на заработанные деньги?

- Это были кроссовки. Я обожаю разные кроссовки. И вот купил себе новую крутую модель от Nike.

- Бразильцы – известные шутники и приколисты. Ты попадался на чей-то розыгрыш?

- Бывало. Ну вот, например, уже здесь, когда меня представляли команде, мистер Фонсека спросил у меня: "Ну-ка, скажи – кто президент Бразилии?". А я забыл и не знал, что ответить. Можно ли назвать это розыгрышем – не знаю, но партнеры надо мной посмеялись.

- Но теперь-то ты знаешь, кто?

- Да, конечно.

- И кто же?

- Упс. Подождите, дайте вспомнить. (Смутившись.) Сейчас-сейчас. Вспомнил – Жаир Болсонару.

- Многие футболисты помешаны на татуировках и дорогих машинах. Тебя эти страсти коснулись?

- Только машины, к татуировкам я пока равнодушен.

- Когда у тебя появился первый автомобиль и какой марки?

- В прошлом году – Audi A3.

- С жильем в Киеве уже определился? Кто из бразильцев "Шахтера" твой ближайший сосед?

- Да, уже есть квартира, а ближе всех ко мне живет Тайсон.

- Помнишь, когда в твоей жизни были последние слезы?

- Это со мной случается каждый раз, когда я возвращаюсь домой и вижу родителей. Плачу от радости. Думаю, через некоторое время они приедут сюда, в Киев, навестить меня.

- Есть какие-то вещи, которые ты привез с собой из Бразилии и которые напоминают тебе о доме?

- Ну, разве что немного продуктов, которые можно купить только в Бразилии. Например, черные бобы.

- Раз мы коснулись темы продуктов. Попадая в супермаркет, в какой отдел идешь прежде всего?

- В мясной. Потом туда, где продается паста, потом – за соками и за водой.

- Значит, мясо любишь?

- Обожаю, особенно шурашку (бразильский шашлык. – Авт.). Знаете, кто ее готовит лучше всего? Роналдиньо. Его шурашка из говядины – просто фантастика!

- Ты сам можешь приготовить что-то из еды?

- Нет, готовить не умею. Этим занимается мой кузен Лукас. У него хорошо получается, почти как у настоящего повара.

- А что всегда можно найти в твоем холодильнике?

- Соки, воду и энергетические напитки (улыбаясь)

- Я разговаривал с футбольными селекционерами, следившими за твоими выступлениями в Бразилии. Отмечают, прежде всего, твою хорошую скорость и шикарную технику. А как сам оцениваешь свои сильные стороны?

- Думаю, это действительно скорость, дриблинг и отличный удар.

- С обеих ног?

- Нет, я левша. Правую ногу использую совсем чуть-чуть. Как говорят в Бразилии, она мне нужна, чтоб в машине на педаль нажимать (смеется)

- В Бразилии тоже есть свои "горняки" – "Атлетико Минейро". Приходилось играть против них?

- Да, с их молодежной командой.

- И успешно?

- Ну, один гол забил. (Улыбается.)

- Тренировки в "Шахтере" интенсивнее, чем в "Гремио"?

- Да. И даже в тренировках есть элемент соревнования, никто не хочет уступать. Все стараются показать себя наилучшим образом. Еще во время тренировок главный тренер очень много общается с игроками, подсказывает, дает указания. Например, от меня Мистер требует, чтобы я играл чуть ближе к центру. В Бразилии вингеры располагаются шире, и я привык играть так. А Паулу хочет, чтобы играли более суженно, более компактно.

- Какие у тебя амбиции относительно выступлений за "Шахтер"? Твои персональные цели и задачи?

- Главное, адаптироваться как можно быстрее – к игре команды, к указаниям тренера, заработать свое место в составе и завоевать с "Шахтером" побольше новых титулов и наград.

Как сообщалось ранее, конкурента "Шахтера" по чемпионату Украины "Динамо" покидает еще один бразилец: футболист уже отправился на родину.

Также сообщалось, что тренер "Александрии" оштрафует игроков, если их продует перед игрой с "Шахтером".

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АВТОР: Кинзерский Эдуард Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.