Тренер "Александрии" оштрафует игроков, если их продует перед игрой с "Шахтером"

Чтобы сохранить состав на поединок с чемпионом, Владимир Шаран пригрозил подопечным санкциями

Месяц назад "Александрия" уступила "Шахтеру" 0:2. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Тренер "Александрии" оштрафует игроков, если их продует перед игрой с "Шахтером" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f19/428/5c9f19428d755.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f19/428/5c9f19428d755.png 2019-03-30T09:23:02+02:00 Футбол Чтобы сохранить состав на поединок с чемпионом, Владимир Шаран пригрозил подопечным санкциями

На следующей неделе стартует второй этап чемпионата Украины по футболу, в котором 12 команд разбиты уже на шестерки. Центральным в 23 туре станет поединок третьей команды УПЛ "Александрии" против лидера "Шахтера". Он состоится в среду, 3 апреля, на поле команды из райцентра.

Как заявил главный тренер "Александрии" Владимир Шаран, перед матчем с "горняками" его серьезно волнует переменчивая погода.

"Я сказал игрокам, что они будут оштрафованы, если, не дай бог, заболеют до матча с "Шахтером", – заявил Владимир Шаран. - А то они думают, что уже весна пришла, но ветер-то холодный, а у нас тренировки больше статического характера, имею в виду упражнения".

Владимир Шаран. Фото - shakhtar.com

Что касается предстоящего противостояния, то Шаран отметил: "Не могу сказать, что мы сможем сыграть против "Шахтера" первым номером. Мы не с многими командами можем так сыграть, к примеру, "Черноморец" отдал нам инициативу и старался искать момент на контратаках".

Как сообщалось ранее, перед игрой с "Александрией" у "Шахтера" получил травму футболист стоимостью 100 миллионов евро. К счастью, это повреждение оказалось несерьезным.

Также сообщалось, что лучшим игроком УПЛ в 2019 году признали футболиста не "Шахтера" и не "Динамо".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Тренер "Александрии" оштрафует игроков, если их продует перед игрой с "Шахтером"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Канал Футбол Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.