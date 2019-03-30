Тренер "Александрии" оштрафует игроков, если их продует перед игрой с "Шахтером"
Чтобы сохранить состав на поединок с чемпионом, Владимир Шаран пригрозил подопечным санкциями
На следующей неделе стартует второй этап чемпионата Украины по футболу, в котором 12 команд разбиты уже на шестерки. Центральным в 23 туре станет поединок третьей команды УПЛ "Александрии" против лидера "Шахтера". Он состоится в среду, 3 апреля, на поле команды из райцентра.
Как заявил главный тренер "Александрии" Владимир Шаран, перед матчем с "горняками" его серьезно волнует переменчивая погода.
"Я сказал игрокам, что они будут оштрафованы, если, не дай бог, заболеют до матча с "Шахтером", – заявил Владимир Шаран. - А то они думают, что уже весна пришла, но ветер-то холодный, а у нас тренировки больше статического характера, имею в виду упражнения".
Владимир Шаран. Фото - shakhtar.com
Что касается предстоящего противостояния, то Шаран отметил: "Не могу сказать, что мы сможем сыграть против "Шахтера" первым номером. Мы не с многими командами можем так сыграть, к примеру, "Черноморец" отдал нам инициативу и старался искать момент на контратаках".
Как сообщалось ранее, перед игрой с "Александрией" у "Шахтера" получил травму футболист стоимостью 100 миллионов евро. К счастью, это повреждение оказалось несерьезным.
Также сообщалось, что лучшим игроком УПЛ в 2019 году признали футболиста не "Шахтера" и не "Динамо".
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