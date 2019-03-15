Новичок "Шахтера" Тете: "Знал, что Украина – хорошая страна, а теперь понял, что она еще лучше"

Бразилец готов доказывать, что его высокая трансферная стоимость неслучайна

Новичок "Шахтера" Тете: "Знал, что Украина – хорошая страна, а теперь понял, что она еще лучше" 2019-03-15T11:04:00+02:00 Футбол Бразилец готов доказывать, что его высокая трансферная стоимость неслучайна

Новичок донецкого "Шахтера" бразильский полузащитник Тете во время презентации ответил на вопросы журналистов. Представление футболиста в качестве новичка "горняков" прошло накануне. Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что эти игроки станут в будущем звездами европейского футбола.

- Были ли у тебя предложения или интерес со стороны других клубов?

- Да, были. Но "Шахтер" – великий клуб с отличными игроками, потому я сделал ставку именно на него и очень счастлив находиться здесь!

- Что чувствует молодой футболист, который стоит 15 миллионов евро?

- Продолжаю работать и на это не смотрю. Конечно, я очень рад, что есть такая трансферная стоимость, но ее нужно доказывать на поле.

- На прощальной пресс-конференции в "Гремио" ты сожалел, что тебе не удалось дебютировать за основную команду. Как думаешь, почему ты не получил шанс, несмотря на то что являешься не только лучшим игроком академии клуба, но и, возможно, лучшим на этой позиции в Бразилии?

- Как я говорил в предыдущих интервью, я не могу объяснить, почему так произошло. Сейчас я в "Шахтере" и буду стараться показывать свои лучшие качества, добиваться титулов и трофеев вместе со своей новой командой.

- Какие советы о переходе в "Шахтер" давал тебе Дуглас Коста?

- Мы пообщались с ним, и он посоветовал воспользоваться таким шансом и стать игроком сборной. Сказал, что для меня это отличная возможность.

- Что ты знаешь об истории "Шахтера" и можешь ли вспомнить первую игру команды, которую видел по телевизору?

- Я смотрел финал Кубка УЕФА с "Вердером", "Шахтер" тогда победил. Это событие навсегда вошло в историю клуба.

- Ты из "Гремио", воспитавшего Роналдиньо. Что для тебя это значит и кто твой кумир в футболе?

- Да, действительно, там выступал Роналдиньо Гаушу. А еще Дуглас Коста. Мой кумир – Пеле! Он всегда вдохновлял меня на поле и за его пределами. Из современных игроков на моей позиции могу выделить Криштиану Роналду.

- Какое у тебя хобби помимо футбола?

- В свободное время люблю просто побыть с семьей. А еще – видеоигры: сейчас проще, потому что здесь огромное количество бразильцев и мы так развлекаемся.

- Как родные отреагировали на переезд в Украину?

- Поначалу они немного испугались, потому что совсем не знали, где находится страна и куда нужно ехать. Сейчас мы уже переехали сюда и чувствуем себя отлично. Я и тогда говорил, что все будет хорошо, и это действительно так. Знал, что Украина – хорошая страна, а теперь понял, что она еще лучше.

- С кем из партнеров больше всего общаешься?

- Абсолютно со всеми игроками. Коллектив прекрасно и тепло меня принял, что очень приятно.

Ранее "Сегодня" сообщали, что футболисты "горняков" Андрей Пятов и Тайсон подарили болельщику "Шахтера" инвалидную коляску. "Когда игроки вышли вручить мне подарок, я не поверил глазам", – рассказал фанат "горняков".

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