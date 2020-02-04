Новичок "Уотфорда" встречается с 15-летней актрисой и не может забрать ее в Англию

Жоао Педро с девушкой / Фото: Instagram

Нападающий "Уотфорда" Жоао Педро не может забрать с собой в Англию свою девушку Мел Майю, поскольку ей еще не исполнилось 16 лет. Футболист, которому 18 лет, перешел в новый клуб в зимнее трансферное окно. Но, законы Англии не позволяют лицам не достигшим 16 лет переезжать в страну на постоянное место жительство.

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Сама же девушка Жоао – бразильская актриса Мелисса Майя. На ее Instagram подписано 7 миллионов человек, а на аккаунт Жоао – 740 тысяч. Пара встречается с сентября прошлого года.

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Майя пока что останется на родине в Бразилии и не собирается возвращаться в Англию до достижения нужного возраста.

Кстати, невеста Зинченко критикует удаление защитника "МанСити". Девушка украинского футболиста Александра Зинченко Влада Щеглова, которую больше знают под псевдонимом Влада Седан, осталась недовольна удалением украинца в матче "Манчестер Сити" против "Тоттенхэма".

Смотрите обзор матча чемпионата Англии "Уотфорд" – "Вулверхэмптон":

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