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"Для АПЛ это смех": невеста Зинченко критикует удаление защитника "МанСити"

2 февраля, 23:21

Александр Зинченко впервые в карьере заработал красную карточку

Невеста украинского футболиста Александра Зинченко Влада Щеглова, которую больше знают под псевдонимом Влада Седан, осталась недовольна удалением украинца в матче "Манчестер Сити" против "Тоттенхэма" (0:2) в 25-м туре чемпионата Англии. Зинченко заработал первую желтую карточку на 42-й минуте, а на 60-й получил второе предупреждение.

Девушка считает, что такой фол, если он и был в этом эпизоде, не тянул на "горчичник". Своим мнением Влада поделилась на своей странице в Instagram. "Для АПЛ это смех. У меня все", – написала девушка в сторис.

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Отметим, что эта красная карточка стала для Зинченко первой в карьере. А вот в чемпионате Украины до него из украинцев удаление зарабатывал только Олег Лужный в 2002 году, когда защищал цвета "Арсенала".

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Ранее мы писали, что Зинченко вместе с невестой приняли участие в фотосессии на арене "Манчестер Сити". Вместе с влюбленной парочкой позировали и их домашние любимцы – французские бульдоги.

Напомним, что вскоре после победы над Португалией в отборе на Евро-2020 Зинченко предложил руку и сердце Владе Седан, получив в ответ "самое главное "да" в своей жизни".

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Манчестер Сити Александр Зинченко Влада Седан

Источник: Сегодня|Спорт

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