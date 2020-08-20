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Новым наставником самого украинского клуба Бельгии стал тренер, открывший миру Роналду

20 августа, 19:55

Александр Трикиша Александр Трикиша

Клуб сменил тренера после двух поражений на старте сезона

Руководство бельгийского "Гента" отправило в отставку главного тренера команды Йессом Торупом, сообщается на официальном сайте клуба. Причиной такого решения стал неудачный старт команды в новом сезоне, "Гент" проиграл два первых матча в чемпионате. Кстати, в одном из матчей игрок сборной Украины травмировал половой орган во время матча.

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Новый наставником команды стал Ласло Белени из Румынии. В качестве тренера он уже работал во многих странах и клубах – во французских "Нанси", Ренне, "Монако" и "Лансе", в начале 2000-х возглавлял сборную Румынии, затем работал в португальском "Спортинге", открыв путь во взрослый футбол для Криштиану Роналду. Также он успел поработать в "Аль-Джазире" из ОАЭ, греческом ПАОКе, катарском "Аль-Хор" и "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии. В Бельгии он уже работал в "Стандарде", а также "Антверпене", который он покинул по завершению прошлого сезона.

Напомним, что в "Генте" выступают три украинских футболиста – Роман Яремчук, Игорь Пластун и Роман Безус. Также бельгийский клуб является потенциальным соперником киевского "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов. Как мы писали ранее, победа "Шахтера" изменила соперников для "Динамо" в отборе в Лигу чемпионов.

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Роман Яремчук рассказал о восстановлении после травмы:

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тренер чемпионат Бельгии Гент Бельгия

Источник: Сегодня|Спорт

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