Победа "Шахтера" изменила соперников для "Динамо" в отборе в Лигу чемпионов

После матчей 1/4 финала Лиги Европы изменился список потенциальных соперников киевского "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов. Напомним, вчера "Шахтер" выбил из турнира "Базель", "Севилья" оказалась сильнее "Вулверхэмптона", а "МЮ" ранее победил "Копенгаген". Таким образом, победителем текущей Лиги Европы станет команда, гарантировавшая себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон
А это значит, что место в групповом этапе Лиги чемпионов достанется третьей команде Франции – то есть "Ренну", сообщает ua-football.com. Французы должны были играть в квалификации и были потенциальным соперником "Динамо", но теперь автоматом отправляются в основную сетку.
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Также это повлекло за собой скачок "Краснодара" с третьего раунда квалификации сразу в плей-офф. Отметим, что российский клуб все равно не станет соперником киевлян, так как УЕФА продолжает разводить команды из Украины и России.
Таким образом, в третьем раунде квалификации соперником "Динамо" может стать один из победителей следующих пар:
- "Алкмаар" (Нидерланды) -"Виктория" (Чехия)
- "Локомотива" (Хорватия) – "Рапид" (Австрия)
Либо ПАОК, если обыграет "Бешикташ". Если же дальше пройдут турки, то к потенциальным соперникам команды Мирчи Луческу добавится бельгийский "Гент", за который выступают Роман Яремчук, Игорь Пластун и Роман Безус. "Бешикташ" может сыграть с украинским клубом только в плей-офф раунде.
Смотрите, как "Шахтер" разгромил "Базель":
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