Новый формат еврокубков: что изменилось для Украины

УЕФА изменил формат квалификации в еврокубки уже со следующего сезона, поступив, как Робин Бэд – забрали у бедных и отдали богатым.

Раньше в групповой турнир ЛЧ напрямую попадали 22 команды (из 32), теперь будет 26. Топ-четверке стран вообще не надо будет проходить квалификацию, по 4 команды из Испании, Германии, Англии, Италии – сразу в группах! Что может вскоре бортануть Украину. Раньше в группу ЛЧ прямые путевки имели первые 12 стран рейтинга УЕФА, теперь будут 10. Мы, находясь на 8-м месте, стали ближе к краю отреза. А на весь квалифайн-турнир осталось 6 путевок.

"Путь чемпионов": на 45 стран гарантированы 4 путевки (как одной Ла Лиге). И наш "Путь лиг": где было 5 путевок, осталось 2. Теоретически хорошо, что теперь точно не попадется "Милан" или "Челси" (но они особо и не попадались; и "Шахтер", и "Динамо" были "сеянными"). И еще – проигравшие в предпоследнем раунде квала ЛЧ теперь напрямую попадают в группу ЛЕ. А с нами такие вылеты случались 5 раз за 9 сезонов существования "Пути лиг".

Все команды, проигравшие в отборе ЛЧ, теперь будут переходить в ЛЕ, где в квалификации также будет раздвоение на "Путь чемпионов" и "Путь лиг". Введен предварительный раунд квала в ЛЧ и ЛЕ, но это для Андорр, мы не заметим. И новое время начала матчей ЛЧ – 19:55 и 22:00, как в ЛЕ.

Напомним, что донецкий "Шахтер" близок к попаданию в топ-10 лучших клубов Европы.