Новый контракт: Месси хотят оставить в "Барсе" до 36 лет
Действующее соглашение с аргентинцем намерены продлить еще на два года
Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу заявил, что руководство клуба намерено продлить контракт с легендой "сине-гранатовых" Лионелем Месси, несмотря на омоложение состава.
"Нам нужно искать новых талантов. Это будет другая "Барселона", но я не считаю, что перестройка произойдет сразу. Контракт Месси действует до 2021 года, но я думаю, что мы подпишем новый. Сейчас он сильнее, чем когда-либо", — цитирует президента каталонцев Cadena SER.
Новое соглашение будет рассчитано до 2023 года. Боссы "сине-гранатовых" планируют завершить сделку с Месси в течение сезона 2019/20 и намерены вскоре встретиться с отцом и агентом футболиста – Хорхе Месси.
Летом Лионелю исполнится 32 года. Таким образом в "Барсе" его видят до 36-ти.
Месси дебютировал за первую команду Барселоны в 2003 году. За это время аргентинец принял участие в 671 матче, в которых отметился 585 голами и отдал 235 ассистов. За это время Месси становился обладателем 5 "Золотых мячей", 4 раза выигрывал вместе с "Барселоной" Лигу чемпионов.
Ранее французское издание L’Équipe обнародовало список самых высокооплачиваемых футболистов топ-5 европейских чемпионатов. Речь о зарплатах "грязными". Больше всех получает как раз лидер "Барселоны" Лионель Месси - 8,3 млн евро в месяц до вычета налогов. У Андрея Ярмоленко, для сравнения, в 17 раз меньше.
Также сообщалось, что экс-динамовцу запретили бить Месси по ногам.
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