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Новый контракт: Месси хотят оставить в "Барсе" до 36 лет

Сегодня, 15:56

Действующее соглашение с аргентинцем намерены продлить еще на два года

Крушитель "Реала" - Лионель Месси
Крушитель "Реала" - Лионель Месси. Фото: AFP
Новый контракт: Месси хотят оставить в "Барсе" до 36 лет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3c3/d15/5c83c3d1516bf.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3c3/d15/5c83c3d1516bf.png Футбол Действующее соглашение с аргентинцем намерены продлить еще на два года

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу заявил, что руководство клуба намерено продлить контракт с легендой "сине-гранатовых" Лионелем Месси, несмотря на омоложение состава.

"Нам нужно искать новых талантов. Это будет другая "Барселона", но я не считаю, что перестройка произойдет сразу. Контракт Месси действует до 2021 года, но я думаю, что мы подпишем новый. Сейчас он сильнее, чем когда-либо", — цитирует президента каталонцев Cadena SER.

Новое соглашение будет рассчитано до 2023 года. Боссы "сине-гранатовых" планируют завершить сделку с Месси в течение сезона 2019/20 и намерены вскоре встретиться с отцом и агентом футболиста – Хорхе Месси.

Летом Лионелю исполнится 32 года. Таким образом в "Барсе" его видят до 36-ти.

Месси дебютировал за первую команду Барселоны в 2003 году. За это время аргентинец принял участие в 671 матче, в которых отметился 585 голами и отдал 235 ассистов. За это время Месси становился обладателем 5 "Золотых мячей", 4 раза выигрывал вместе с "Барселоной" Лигу чемпионов.

Ранее французское издание L’Équipe обнародовало список самых высокооплачиваемых футболистов топ-5 европейских чемпионатов. Речь о зарплатах "грязными". Больше всех получает как раз лидер "Барселоны" Лионель Месси - 8,3 млн евро в месяц до вычета налогов. У Андрея Ярмоленко, для сравнения, в 17 раз меньше.

Также сообщалось, что экс-динамовцу запретили бить Месси по ногам.

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Тег Барселона, Лионель Месси

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Сегодня|Спорт

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