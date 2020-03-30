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Нож в спину от земляков: "МанСити" узнал, кто стоит за заговором против их участия в Лиге чемпионов

30 марта, 12:49

Богдан Юрков

По данным "горожан", на письмо в суд с целью не допустить "Манчестер Сити" в ЛЧ клубы Англии подбил "Арсенал"

Представители "Манчестер Сити" провели собственное расследование после решения восьми клубов английской Премьер-лиги обратиться в спортивный арбитражный суд (CAS) относительно дела "горожан". На прошлой неделе "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и еще четыре клуба обратились в юридическую компанию, чтобы написать совместное заявление в CAS с целью предотвратить возможное участие "Манчестер Сити" в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

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Как сообщает Mirror, руководители "Манчестер Сити" получили информацию у своих источников, что за обращением в CAS стоит "Арсенал". В стане "канониров" отказались комментировать эти домыслы, однако, как заверяет издание, лондонский клуб будет отрицать обвинения в заговоре, если от манкунианцев поступит обращение.

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Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола

Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters

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Напомним, "Манчестер Сити" запрещено участвовать в соревнованиях в Европе в течение двух лет начиная со следующего сезона, после того как УЕФА признал клуб украинца Александра Зинченко виновным в серьезных нарушениях правил финансового фэйр-плей в период с 2012 по 2016 год. "Горожане" намерено завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки.

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Лига чемпионов чемпионат Англии Арсенал Лондон Манчестер Сити

Источник: Championat.ru

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