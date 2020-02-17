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Ну, хоть разорвись: приз лучшему спортсмену года в мире разделили футболист и автогонщик

17 февраля, 23:06

Laureus World Sports Awards у мужчин досталась Месси и Хэмилтону, у женщин - гимнастке Байлз

Хэмилтон и Месси разделили награду

Хэмилтон и Месси разделили награду / Фото: Twitter

В понедельник вечером в Берлине прошла ежегодная церемония Laureus World Sports Awards. Премия "Лауреус" вручается лучшим спортсменам года в разных номинациях. Мы писали, что лучшим спортсменом Европы 2019 года назвали Льюиса Хэмилтона – британского чемпиона Формулы-1.

Награду Laureus World Sports Awards основали в 1999 году международные фонды при участии нескольких генеральных партнеров – известных бизнес-компаний. Нынешняя премия – 20-я, юбилейная. Сначала кандидатов выбирает спортивная пресса, затем проходит голосование среди 50 членов академии, которыми являются знаменитые в прошлом спортсмены. В частности в жюри входит президент НОК Украины Сергей Бубка (фото Reuters).

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В итоге члены жюри так и не смогли однозначно определиться со своими симпатиями, поэтому лучшим у мужчин назвали сразу двоих: шестикратного обладателя "Золотого мяча" аргентинского футболиста Лионеля Месси и шестикратного чемпиона мира в гонках Формулы-1 британца Льюиса Хэмилтона. Также на приз претендовали теннисист Рафаэль Надаль, гольфист Тайгер Вудс, легкоатлет Элиуд Кипчоге и мотогонщик Марк Маркес.

Среди женщин лучшей признали американку Симону Байлз – 19-кратную (!) чемпионку мира по спортивной гимнастике.

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