Чемпионы и рекордсмены: выбираем лучшего спортсмена Украины в 2019 году

Опрос болельщиков: кого из украинских атлетов можно назвать лучшим в уходящем году

Дмитрий Пидручный выиграл чемпионат мира по биатлону / Фото: Getty Images

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Дмитрий Пидручный

В марте на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде прогремела настоящая сенсация! Украинец Дмитрий Пидручный после того, как в спринте показал высокий четвертый результат, смог в гонке преследования еще улучшить свое положение и подняться на историческое первое место. Украинский биатлонист допустил два промаха на первом огневом рубеже, но затем чисто отстрелял три следующих. "Золото" Пидручного стало первым для наших мужчин за всю историю участия в чемпионатах мира по биатлону!

Жан Беленюк

Жан Беленюк в уходящем году вернул себе звание лучшего борца греко-римского стиля в весовой категории 87 килограммов. В сентябре он завоевал второе "золото" чемпионата мира в своей карьере, а вместе с ним – и путевку на Олимпиаду-2020 в Токио. Также в уходящем году Жан победил на чемпионате Европы в Бухаресте и на Европейских играх в Минске.

Василий Ломаченко

Украинский "Хайтек" не сбавляет оборотов. В 2019 году Василий провел два поединка в легкой весовой категории. В Лос-Анджелесе Ломаченко защитил свои титулы WBA и WBO, отправив британца Энтони Кроллу в тяжелый нокаут в четвертом раунде. Затем в Лондоне украинец победил по очкам британца Люка Кэмпбелла и добавил к своим поясам вакантный титул WBC. Теперь Вася – почти абсолютный чемпион легкого веса, не хватает только пояса IBF. Ломаченко входит во все ТОПы боксеров вне зависимости от весовой категории. Например, авторитетный The Ring ставит Лому на второе место в мире.

Александр Зинченко

Украинский футболист в 22 года стал двукратным чемпионом английской Премьер-лиги! "Манчестер Сити" под руководством Хосепа Гвардиолы, который использует Зинченко на позиции левого защитника, к титулу 2017/18 добавил и "золото" сезона 2018/19. Кстати, в конце года Александр вошел в ТОП-5 самых дорогих левых защитников чемпионата Англии, его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро. По этому показателю он – лидер среди всех украинских футболистов, а "Манчестер Сити" – клуб с самым дорогим составом в мире (1,3 миллиарда евро).

Александр Зинченко / Фото: Getty Images

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Андрей Пятов

Бессменный голкипер "Шахтера" и сборной Украины. Отстоял все восемь поединков отборочного турнира чемпионата Европы-2020 и в пяти сохранил свои ворота "на замке", а национальная команда не проиграла ни одного матча за календарный год. В составе "Шахтера" выиграл чемпионат и Кубок Украины.

Авторитетный аналитический портал InStat назвал голкипера сборной Украины Андрея Пятова лучшим вратарем всего отборочного цикла Евро-2020, в котором принимают участие 55 национальных команд Старого Света.

Андрей Пятов – лучший украинский футболист отбора на Евро-2020 / Фото: Getty Images

Руслан Малиновский

Украинский полузащитник помог "Генку" завоевать титул чемпиона Бельгии, будучи ключевым игроком основного состава. Летом перешел в "Аталанту". Свой первый гол за итальянский клуб забил в Лиге чемпионов в поединке против "Манчестер Сити", а в октябре был признан болельщиками "Аталанты" лучшим игроком месяца. В составе сборной Украины вышел в старте всех матчей успешного отборочного турнира Евро-2020, забил три гола.

Олег Верняев

В январе лучший украинский гимнаст перенес две операции. Уже летом Верняев берет две медали на Европейских играх – в многоборье и упражнениях на коне. А в октябре выигрывает бронзовую медаль на чемпионате мира – первую медаль в истории независимой Украины в многоборье. Также стал чемпионом мира в упражнениях на брусьях.

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Олег Верняев на брусьях Видео: Instagram

Александр Усик

Усик, в любителях ставший чемпионом мира и олимпийским чемпионом, в профессиональном боксе сумел собрать все титулы в крузервейте. Выполнив эту задачу, Усик перешел в супертяжеловесы. В 2019 году состоялся его дебют в самой престижной весовой категории. Усик одержал победу над американцем Чаззом Уизерспуном в Чикаго. Украинец с первых раундов захватил инициативу и с каждым раундом наращивал темп. После седьмого раунда угол Уизерспуна отказался продолжать бой.

Александр Усик / Фото: Facebook

Михаил Романчук

Украинский пловец летом завоевал серебряную медаль чемпионата мира в южнокорейском Кванджу. На дистанции 1500 метров вольным стилем Романчук стал вторым. А в ноябре Михаил завоевал две медали на Кубке мира в Дохе – "серебро" на дистанции 400 метров вольным стилем и "золото" на 1500 метров. Причем первое место ему принес результат, который стал рекордным для этой дистанции на этапах Кубка мира.

Михаил Романчук / Фото: AFP

Артем Далакян

Единственный наш чемпион мира по боксу, который проводит защиты чемпионского титула в Украине. В уходящем году Далакян провел только один бой – в Киеве одержал победу техническим нокаутом над боксером из Таиланда со сложным именем Саравут Таворнхам. Украинский чемпион остался непобежденным, сохранил пояс WBA в наилегчайшем весе, теперь на его счету 19 побед подряд, из них 14 – досрочные.

Артем Далакян победил Саравута Таворнхама техническим нокаутом

Все подробности в спецтеме Итоги 2019 года в спорте

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