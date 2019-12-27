Назван лучший спортсмен Европы 2019 года

Украинцев в ТОП-20 не оказалось

Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters

По результатам голосования, организованного информационным агентством PAP, вместе с 26 другими европейскими агентствами, чемпион Формулы-1 британский гонщик Льюис Хэмилтон признан лучшим европейским спортсменом 2019 года.

Пилот "Мерседеса" опередил в голосовании первую ракетку мира из Испании Рафаэля Надаля, австрийского лыжника Марселя Хиршера, сербского теннисиста Новака Джоковича и легкоатлетку из Нидерландов Сифан Хассан. Украинцев в ТОП-20 не оказалось.

Ранее мы писали, что подруга Хэмилтона российская модель Вики Одинцова похвасталась, что отшила Криштиану. Девушка рассказала, что проигнорировала попытки португальца завести разговор, зато с удовольствием общается с Льюисом и его другом Неймаром.

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Ранее мы писали, что "Феррари" продлил контракт с прошлогодним дебютантом Шарлем Леклером. Пилот из Монако в дебютном сезоне в "Феррари" выступил лучше, чем четырехкратный чемпион мира.

Ранее мы писали, что у дочери бывшего повелителя скорости украли 66 миллионов: в дом Тамары Экклстоун вломилось трое. Семья экс-босса Формулы-1 не первый раз подвергается грабежу.

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