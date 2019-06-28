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Нужен новый вызов: в "Шальке" подтвердили уход Коноплянки

28 июня, 18:01

О будущем украинца в немецком клубе сообщил Спортивный директор "Шальке"

Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка. Фото: Официальный сайт ФК "Шальке"

Спортивный директор немецкого "Шальке" Йохен Шнайдер сообщил, что украинский полузащитник команды Евгений Коноплянка занят поиском нового места работы. Также клуб покинут алжирец Набиль Бенталеб и марокканец Хамза Мендиль. Ранее сообщалось, что в Турции уверены, что Коноплянка подписал контракт с "Динамо".

"Бенталеб, Мендиль и Коноплянка занимаются поисками нового клуба. Им нужен новый вызов", – приводятся слова Шнайдера в Twitter "Шальке".

В прошлом сезоне 29-летний Коноплянка провел за гельзенкирхенский клуб 21 матч во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Контракт "Шальке" с украинским игроком рассчитан до лета 2020 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6,5 миллионов евро.

Ранее мы писали, что в "Шальке" закрыли глаза на феерию Коноплянки в сборной. В недавнем матче против Сербии в отборе на Евро-2020 Коноплянка оформил дубль, а наша команда отпраздновала разгромную победу 5:0. Тем не менее, немецкий клуб оставил в силе желание избавиться от украинца, получающего 4 миллиона евро в год.

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Тег чемпионат Германии, Евгений Коноплянка, Шальке

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