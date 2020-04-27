Нужно 400 миллионов: чемпионат Нидерландов, который завершили досрочно, просит денег у властей

Федерация футбола считает, что клубам непросто выживать и им нужно помочь

Вынужденный простой из-за пандемии коронавируса создает серьезные проблемы в мире спорта. В частности футбольные клубы несут заметные убытки и порой просят им помочь. Так Федерация футбола Нидерландов обратилась к власти с протянутой рукой. Мы писали, что чемпионат Нидерландов досрочно завершил сезон.

Ранее правительство страны запретило проводить спортивные мероприятия до сентября. Из-за чего чемпионат закрыли, а теперь просят выделить средства на выживание клубов. Речь идет о 400 млн евро, информирует издание NOS.nl. Президент федерации Эрик Гюдде обратился к мэрам городов, министру спорта, министру правосудия и безопасности и палате представителей:

"Мы просим вас помочь нам в поисках доступных решений для профессионального футбола. Клубам сложно сократить свои расходы. Чтобы справиться со всем этим и гарантировать выживание нашего сектора, нужна помощь и сотрудничество правительства. Мы должны обезопасить нидерландский футбол от изоляции в Европе. Позициям нидерландских клубов в Европе может быть нанесен большой ущерб".

По словам Гюдде, больше половины недополученного дохода в 300 миллионов евро – это доходы в дни матчей и спонсорские контракты. Также клубы могут потерять около 100 млн из-за падения трансферного рынка, который является важным источником дохода для нидерландских клубов. Функционер опасается, что нидерландские клубы окажутся в невыгодной позиции по отношению к клубам из лиг, которые могут быть доиграны.

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