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Коронавирус "убивает" футбол: один из ТОП-чемпионатов досрочно завершил сезон

24 апреля, 19:28

Максим Перепелица

В Нидерландах никто с клубов не вылетает и никто не получит повышения в классе

В чемпионате Нидерландов объявили о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса. Было решено не присуждать титул, ни одна команда не опустится и не поднимется в классе. Об этом сообщается на официальном сайте Королевского футбольного союза страны.

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Отметим, что после 25 туров "Аякс" и "АЗ Алкмар" боролись за первую строчку в турнирной таблице, оба клуба набрали по 25 очков. В зоне вылета шли "Ден Хааг" и "Валвейк", "Фортуне" грозили переходные матчи. Также добавим, что в последний раз в Нидерландах не был определен чемпион в сезоне-1944/45.

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Напомним, чемпионат Бельгии завершили досрочно – первым в Европе. Соболь станет чемпионом, Яремчук, Безус и Пластун выступят в Лиге чемпионов.

Также мы рассказывали, что Нидерланды отменили все массовые мероприятия до осени. Любые поединки нельзя будет проводить даже без зрителей.

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чемпионат Голландии коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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