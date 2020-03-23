"Нынешние цифры умножайте на сто": жесткое заявление футбольного врача о коронавирусе в России

"Пережить-то Русь вирус переживет - вопрос лишь, с тобой или без тебя" - говорит Александр Резепов

В России прозвучало жесткое заявление о ситуации с коронавирусом в этой стране из уст врача футбольного клуба "Арсенал" (Тула) Александра Резепова. По его мнению, официальные цифры заболевших в РФ нужно умножать на сто. Отметим, что, последним данным, в России зафиксировано 438 случаев заражения коронавирусом, из них один – летальный.

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"Нынешние цифры – статистика по тем людям, которые уже заболели. Не забывайте о переносчиках болезни, которые пока не тестировались, – их же не вносят в статистику. Как пример – в одной только инфекционной больнице в Коммунарке на карантине на прошлой неделе находились около 300 человек. Поэтому официальные цифры нужно умножать примерно на 100. Как минимум. Поэтому устраивать бравады в духе "Русь столько пережила" не стоит. Пережить-то переживет, вопрос лишь, с тобой или без тебя", – сказал врач тульского "Арсенала" Александр Резепов

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"У инфекции есть два вида передачи: воздушно-капельный и контактный. Поэтому, чтобы избежать второго способа заражения, действительно стоит исключить приветствия рукопожатием и уж тем более поцелуем! – советует врач тульского "Арсенала" Александр Резепов. – То же касается встреч с людьми: если вы находитесь рядом с ними, обеспечьте между вами расстояние в один метр. Также стоит избегать общественного транспорта: если у вас есть возможность, используйте личный транспорт. А еще самое время завести себе антисептик. Носите его всегда с собой и протирайте им руки. И телефон тоже – в нынешних условиях он может быть источником заражения"

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