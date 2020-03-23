Россия хочет взаимной отмены санкций с Западом из-за коронавируса: Кулеба отреагировал

Россия не против использовать коронавирус для отмены всех санкций. В Москве не исключают, что это может быть взаимное решение с Западом, сетуя на то, что якобы эти ограничительные меры мешают борьбе с пандемией. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он оценил вероятность первого шага со стороны России отменить санкции в одностороннем порядке, но при этом напомнил, что это США и ЕС в одностороннем порядке вводили торговые ограничения и рестрикции.

"Ожидать это от Москвы, конечно, можно, но, согласитесь, сейчас, фактически, Россия – это страна, в отношении которой применяется огромное количество незаконных с точки зрения международного права рестрикций. Еще раз напоминаю, что санкции – это тот комплекс мер, который осуществляется по резолюции Совбеза ООН. Сама идея (снятия санкций) заслуживает внимания. Сейчас, когда мы столкнулись с таким напряженным моментом с точки зрения международной экономической конъюнктуры, с конъюнктурой на энергоносители, с провокационным триггером в виде коронавируса, конечно, подобные рестрикции усугубляют ситуацию. Поэтому эти идеи заслуживают внимания, но здесь все зависит от известных столиц", – сказал Песков.

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В то же время ему пока не известно, может ли Москва реально пойти на такие меры.

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При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не допустит такого сценария Кремля.

"Сейчас Россия запустила такого "червячка" в виде призывов отменить все санкции на фоне экономического кризиса. Это, безусловно, риск, который мы прогнозировали, на который мы сразу отреагировали и реализацию которого мы не допустим… Это не гуманитарный вопрос и санкции гуманитарных вопросов не касаются (РФ оказывает гуманитарную помощь Италии и бытует мнение, что это взамен на вето итальянцев по продлению санкций. – Ред.). Я считаю, что этот призыв снять санкции является еще одним доказательством того, что санкции работают. Если бы они не работали, то, очевидно, никто бы сейчас на них не обращал внимания", – сказал министр в эфире "Радио Свобода".

Кулеба подчеркнул, что он большую часть времени уделяет вопросам борьбы с коронавирусом, но также не забывает и о российской агрессии.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент РФ Владимир Путин заявлял, что Европа теряет от санкций больше, чем Россия. Он сделал такие выводы, ссылаясь на сокращение в странах Европы рабочих мест. Также он заявлял, что ему плевать на санкции.

Путин сделал заявление о санкциях

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