Полиция нагрянула к партнеру Зинченко: он следит за бывшей женой при помощи видеокамер в доме

Защитник Джон Стоунз утверждает, что после развода хочет быть уверенным в безопасности своей трехлетней дочери

Одноклубник украинца Александра Зинченко по "Манчестер Сити" защитник Джон Стоунз угодил в скандал после того, как бывшая жена, Милли Сэвидж, обвинила его в слежке. Ранее мы писали, что другой игрок "МанСити" Кайл Уокер на карантине развлекается с проститутками.

Джон Стоунз и Милли Сэвидж развелись еще в 2018 году, но, по словам девушки, футболист продолжает шпионить за ней, находясь на расстоянии. Все дело в том, что в доме, который Стоунз оставил бывшей, установлена система видеонаблюдения.

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Севидж утверждает, что у Джона остался доступ к видеокамерам, и теперь он может круглосуточно за ней следить. Милли получила от игрока несколько сообщений, из которых стало ясно, что он знает, когда она выходит из дома и возвращается назад.

Джон Стоунз и Милли Сэвидж / Фото: Getty Images

Бывшая миссис Стоунс обратилась с жалобой в полицию и описала инцидент как "психическое домогательство". Что интересно, в разговоре с полицией футболист подтвердил, что следит за домом, но только для того, чтобы быть уверенным в безопасности своей трехлетней дочери, которая живет вместе с Милли Сэвидж.

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При этом никаких дальнейших действий правоохранительные органы, по данным The Sun, предпринимать не собираются. Их удовлетворило объяснение, данное игроком "МанСити", а также поведение Стоунза, не оказывавшего никакого сопротивления, когда они заявились к нему в дом.

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