Роналду пропал на три дня: названа причина исчезновения звезды "Ювентуса"
Португалец с подругой Джорджиной скрылись на берегу Адриатического моря, чтобы отпраздновать чемпионство
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду по случаю досрочного чемпионства туринской команды побаловал себя небольшими каникулами. Со своей подругой Джорджиной Родригес португалец провел три дня в Хорватии, куда на частном самолете пара отправилась сразу после субботнего матча с "Фиорентиной" (2:1).
В хорватском Дубровнике Кришти и Джорджина потратили 20 000 евро за три дня, сообщает портал Jaleos. Пара проживала на вилле "Шехерезада" на берегу Адриатического моря, где цена за ночь составляет 7 000 евро. Это роскошное трехэтажное здание на 4,02 тысячи квадратных метров с просторными комнатами, высокими потолками и мебелью на заказ. В нем пять спален, пять ванных комнат, бассейн, джакузи, частный причал и обслуживающий персонал.
Помимо отдыха на частном пляже, пара арендовала транспорт, чтобы попробовать лучшие меню ресторанов в этом районе.
Как сообщалось ранее, Криштиану Роналду посоветовал "Ювентусу" купить шесть футболистов. Возглавил список его соотечественник – нападающий "Бенфики" Жоау Фелиш. Также Криштиану хотел бы видеть в "Ювентусе" двух бывших партнеров по "Реалу" - защитника Рафаэля Варана и полузащитника Иско. Помимо них в списке португальца числятся защитник "Ромы" Костас Манолас и хавбек "Лиона" Тангай Н’Домбеле.
Также сообщалось, что Роналду с пеной на голове поклялся, что останется в "Ювентусе". "Останусь ли я в "Юве"? Тысяча процентов!" – пообещал португалец.
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Источник:
isport.ua
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