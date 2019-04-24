Роналду пропал на три дня: названа причина исчезновения звезды "Ювентуса"

Португалец с подругой Джорджиной скрылись на берегу Адриатического моря, чтобы отпраздновать чемпионство

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду. Фото: Instagram

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду по случаю досрочного чемпионства туринской команды побаловал себя небольшими каникулами. Со своей подругой Джорджиной Родригес португалец провел три дня в Хорватии, куда на частном самолете пара отправилась сразу после субботнего матча с "Фиорентиной" (2:1).

В хорватском Дубровнике Кришти и Джорджина потратили 20 000 евро за три дня, сообщает портал Jaleos. Пара проживала на вилле "Шехерезада" на берегу Адриатического моря, где цена за ночь составляет 7 000 евро. Это роскошное трехэтажное здание на 4,02 тысячи квадратных метров с просторными комнатами, высокими потолками и мебелью на заказ. В нем пять спален, пять ванных комнат, бассейн, джакузи, частный причал и обслуживающий персонал.

Помимо отдыха на частном пляже, пара арендовала транспорт, чтобы попробовать лучшие меню ресторанов в этом районе.

Как сообщалось ранее, Криштиану Роналду посоветовал "Ювентусу" купить шесть футболистов. Возглавил список его соотечественник – нападающий "Бенфики" Жоау Фелиш. Также Криштиану хотел бы видеть в "Ювентусе" двух бывших партнеров по "Реалу" - защитника Рафаэля Варана и полузащитника Иско. Помимо них в списке португальца числятся защитник "Ромы" Костас Манолас и хавбек "Лиона" Тангай Н’Домбеле.

Также сообщалось, что Роналду с пеной на голове поклялся, что останется в "Ювентусе". "Останусь ли я в "Юве"? Тысяча процентов!" – пообещал португалец.

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