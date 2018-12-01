Обошлись без Лунина: "Леганес" увез победу в чемпионате Испании

Сегодня, 21:33

19-летний вратарь сборной Украины не попал даже в заявку своего клуба

&quot;Вальядолид&quot; - &quot;Леганес&quot; - 2:4. Фото realvalladolid.es
"Вальядолид" - "Леганес" - 2:4. Фото realvalladolid.es

Сегодня в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу клуб украинского легионера Андрея Лунина "Леганес" на выезде играл с "Вальядолидом". И оформил вторую кряду победу в Ла Лиге, что позволило набрать 16 очков и немного оторваться от зоны вылета. Теперь "Леганес" занимает 15-е место в турнирной таблице, а "Вальядолид" (17 очков) – 14-е. Но еще не сыграли свои матчи 14-го тура "Бетис" (16 очков) и "Вильярреал" (13), которые могут обойти "Леганес".

К сожалению, никакого отношения к выигранному матчу у "Вальядолида" 19-летний украинец не имеет. Лунин не попал в стартовый состав "Леганеса", хотя в прошлом туре провел полный матч с "Алавесом" (1:0), да и вообще не был включен даже в запас. И партнеры справились без Лунина.

Гости выиграли первый тайм – 2:0, пропустили мяч в начале второго тайма, но вскоре ответили дублем аргентинца Каррильо. От крупного поражения "Вальядолид" спас форвард сборной Турции Юнал – уже в компенсированное время.

"Вальядолид" – "Леганес" – 2:4

Голы: Суарес (50), Юнал (90+3) – Сиовас (11), Родригес (42), Каррильо (66, 75).

"Леганес": Куэльяр – Ньом, Тарин, Омеруо, Сиовас, Силва – Родригес (Эль-Жар, 88), Перес (Гумбау, 83), Весга – Эн-Несири, Каррильо (Ролан, 80).
чемпионат Испании, Леганес, Андрей Лунин

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Сегодня|Спорт

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