Обрезание сборной: Шева исключил из команды пятерых игроков

Жертвами "оптимизации" состава национальной команды стали Петряк, Кравец, Сидорчук, Шабанов и Болбат

Андрей Шевченко. Фото: Facebook

У главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко перед отборочными матчами с Сербией (7 июня) и Люксембургом (10 июня) оказался перебор игроков. Сегодня, как сообщает сайт УАФ (бывшей ФФУ), Шева начал обрезание рядов своей команды, которое на официальном языке названо "оптимизацией состава". Итак, Андрей Шевченко принял решение, что венгерский и испанский легионеры "сине-желтых" - Иван Петряк и Василий Кравец – покинут расположение национальной команды. Кроме того, из списка вызванных на предстоящие поединки квалификации исключили Сергея Сидорчука, Артема Шабанова и Сергея Болбата.

Напомним, сборная Украины лидирует в своей отборочной группе, имея четыре очка после двух матчей. В последней игре команда Андрея Шевченко обыграла на выезде Люксембург.

В свою очередь ближайший соперник сборной Украины Сербия в своем единственном пока матче отбора на Евро-2020 сыграла вничью с Португалией на ее поле. Этот поединок завершился со счетом 1:1.

Как мы писали ранее, СуперШева показал Шовковскому, как забивать с 30 метров. Главный тренер сборной Украины блеснул мастерством в ходе занятного противостояния с коллегами по цеху.

Также сообщалось, что сборная Украины в экспериментальном составе обыграла лучшую команду Первой лиги. Подопечные Андрея Шевченко одержали победу над "Днепром-1" благодаря дублю нападающего "Гента" Романа Яремчука.

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