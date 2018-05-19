Обзор финала Кубка Англии "Челси" – "Манчестер Юнайтед"

Гол и лучшие моменты матча на "Уэмбли"

В субботу, 19 мая, в Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоялся финал Кубка Англии. "Челси" благодаря голу Эдена Азара с пенальти победил "Манчестер Юнайтед".

Лондонский клуб в восьмой раз в истории завоевал национальный Кубок. Экс-чемпион Англии завершил сезон на пятом месте и не пробился в Лигу чемпионов.

"Челси" – "Манчестер Юнайтед" – 1:0

Гол: Азар (22, пен)

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кэйхилл, Рюдигер, Мозес, Азар (Виллиан, 90), Фабрегас, Канте, Бакайоко, Алонсо, Жиру (Мората, 89).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Джонс (Мата, 87), Смоллинг, Валенсия, Янг, Погба, Матич, Лингард (Марсьяль, 73), Эррера, Санчес, Рэшфорд (Лукаку, 73).

Предупреждения: Джонс (21), Валенсия (58), Куртуа (90).

Накануне стало известно, что "Манчестер Юнайтед" – самый дорогой футбольный бренд в мире. Даже без трофеев английский клуб не теряет позиции в мировом футболе.