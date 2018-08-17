Обзор героического матча в Португалии: "Мужики!", или Как "Заря" выбила "Брагу" из Лиги Европы

"Заря" удивила в Лиге Европы, сумев пройти португальскую "Брагу". В четверг в ответном поединке третьего раунда квалификации команда Юрия Вернидуба сыграла в Браге в результативную ничью – 2:2, и благодаря большему количеству голов, забитых на выезде, прошла в раунд плей-офф Лиги Европы. Там украинский клуб уже ждет грозный немецкий "Лейпциг".

После домашней ничьей 1:1 "Заре" обязательно нужно было забивать гол. Так что мяч, пропущенный на 65-й минуте встречи, фактически, ничего не изменил. Ратан Рафаэль счет сравнял и это означало, что игра может перейти в дополнительное время. Но португальцы снова забили гол и повели в счете. За десять минут до финального свистка "Заря" организовала красивую атаку, завершившуюся расстрелом от Александра Караваева с нескольких метров – 2:2, и такой счет выводил дальше украинский клуб. Арбитр добавил семь минут, но футболисты "Зари" продержались и прошли в следующий раунд.

Обзор матча "Брага" – "Заря" – 2:2

Отметим, что перед матчем эксперты называли португальский клуб явным фаворитом. Котировки на выход в раунд плей-офф Лиги Европы были такие: "Брага" 1.12, "Заря" 6.30.

"Брага" – "Заря" 2:2 (0:0), первый матч 1:1

Голы: Новайш (65), Рикарду Орта (73) – Ратан Рафаэль (70), Караваев (83)

"Брага": Матеус Магальес; Бруно Виана; Фигейраш (Шадаш, 85); Рикарду Эсгаю; Раул Силва (Пабло Сантос, 38); Нуну Секейра; Новайш (Рикардо, 79); Франсержио; Рикарду Орта; Уилсон Эдуарду; Диего Соуза

"Заря": Луис Фелипе (Махарадзе, 68); Вернидуб; Леднев (Кочергин В., 46); Тымчик; Сваток; Хомченовский; Харатин; Силас; Михайличенко Б.; Караваев; Ратан Рафаэль (Кабаев, 76)

В другом матче четверга "Мариуполь" на выезде уступил французскому "Бордо" со счетом 1:2 и вылетел из Лиги Европы. Первый матч завершился также поражением украинского клуба (1:3).