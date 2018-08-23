Обзор матча "Аякс" – "Динамо" – 3:1

В голландской столице завершился первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов. Амстердамский "Аякс" обыграл киевское "Динамо" – 3:1. Все голы в поединке были забиты в первом тайме. Не обошлось без ошибок защиты и вратаря киевского клуба. Ответный поединок состоится через неделю на НСК "Олимпийский"

"Аякс" – "Динамо" – 3:1

Голы: ван де Беек (2), Зийех (35), Тадич (43) - Кендзера (16)

"Аякс": Онана, Тальяфико, де Лигт, Блинд, Шоне, де Йонг, ван де Беек (де Вит, 87), Мазрауи, Зийех, Тадич, Хунтелаар.

"Динамо": Бойко, Бурда, Пиварич, Кендзера, Кадар, Сидорчук (Че Че, 77), Гармаш (Шепелев, 46), Вербич, Буяльский, Цыганков, Беседин.

Предупреждения: Хунтелаар (21), Тальяфико (70) – Кендзера (24), Гармаш (40).

"Да, возможно, в первом тайме была какая-то неуверенность, не было контроля мяча такого, как мы хотели. Плюс игра в обороне. Почему-то наши защитники в эпизодах с голами играли зонально, а не индивидуально один в один как должны", – прокомментировал матч "Аякс" – "Динамо" наставник киевлян Александр Хацкевич.