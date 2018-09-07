Обзор матча Чехия – Украина – 1:2 в Лиге наций

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Украинцы вырвали победу в компенсированное время

Обзор матча Чехия &ndash; Украина &ndash; 1:2 в Лиге наций

6 сентября в чешском городе прошел поединок первого тура Лиги наций в первой группе Лиги В. Встречались сборные Чехии и Украины. Подопечные Андрея Шевченко добыли волевую победу – 2:1. Решающий гол в компенсированное время забил полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко.

Чехия – Украина – 1:2

Голы: Шик (4) – Коноплянка (45), Зинченко (90+3)

Чехия: Вацлик, Боржил, Брабец, Гебре Селасси, Кадержабек, Калаш, Сикора (Горжава, 92), Соучек, Гушбауэр, Крменчик (Змргал, 46), Шик (Тецл, 83).

Украина: Пятов, Кривцов, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Малиновский, Ярмоленко (Зинченко, 66), Караваев, Марлос, Яремчук (Селезнев, 85), Коноплянка (Цыганков, 77).

Чехия – Украина: обзор первого тайма

Чехия – Украина: обзор второго тайма

После матча случился неприятный инцидент. Возле фанатской трибуны сборной Украины вспыхнула драка с полицией. Успокаивал обе стороны конфликта наставник нашей команды Андрей Шевченко. "Я пытался отбить наших ребят", – признался Шевченко.

Напомним, что свой следующий поединок в Лиге наций сборная Украины проведет 9 сентября во Львове против команды Словакии. Матч пройдет без зрителей, "Арена Львов" наказана за неподобающее поведение украинских фанатов.
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Сегодня|Спорт

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