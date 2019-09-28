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Обзор матча "Хетафе" – "Барселона" в чемпионате Испании

28 сентября, 19:51

Голы и лучшие моменты матча 7 тура чемпионата Испании

"Барселона" без Лионеля Месси обирала "Хетафе" в матче 7-го тура чемпионата Испании. Забитыми голами отметились Луис Суарес и Хуниор Фирпо. Каталоны одержали вторую победу подряд и поднялись на второе место в турнирной таблице, но еще до конца тура их могут обойти другие команды.

Обзор матча "Атлетик" – "Валенсия" в чемпионате Испании

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"Хетафе" – "Барселона" – 0:2
Голы: Суарес (41), Фирпо (49)

"Хетафе": Сория, Джене, Ньом (Кенеди, 46), Бруно Гонсалес, Кукурелья, Джейсон (Портильо, 72), Арамбарри, Максимович, Суарес, Анхель Родригес, Мата (Молина, 58).

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"Барселона": тер Стеген, Лангле, Фирпо, Пике, Серджи Роберто, де Йонг, Артур, Бускетс (Ракитич, 80), Карлес Перес (Тодибо, 86), Суарес, Гризманн (Семеду, 75).

Предупреждения: Бруно Гонсалес (35), Бускетс (44), Лангле (47), Кенеди (63), Максимович (64), Серджи Роберто (77), Кукурелья (90).

Удаление: Лангле (82).

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Барселона видео голов чемпионат Испании Хетафе

Источник: Сегодня|Спорт

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