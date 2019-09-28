"Атлетико" – "Реал" и "Барса" после травмы Месси: все матчи 7-го тура чемпионата Испании

В футбольном чемпионате Испании на этих выходных проходят матчи седьмого тура. "Барселона", лидер которой Месси был признан лучшим футболистом на планете и тут же получил травму, играет на выезде с "Хетафе".
Смотрите, как "Барса" с Месси обыгрывала "Вильярреал"
В центральном же матче седьмого тура Примеры встречаются "Атлетико" и "Реал". Перед мадридским дерби Королевский клуб опережает "матрасников" всего на одно очко. Кстати, накануне "Барселона" отказалась платить мелочный штраф за ранние переговоры с экс-игроком "Атлетико" Гризманном.
Чемпионат Испании, 7 тур
Пятница, 27 сентября
22:00 "Вильярреал" – "Бетис" – 5:1
Суббота, 28 сентября
14:00 "Атлетик" – "Валенсия" ТВ: "Футбол 2"
17:00 "Хетафе" – "Барселона" ТВ: "Футбол 1"
19:30 "Гранада" – "Леганес"
22:00 "Атлетико" – "Реал" ТВ: "Футбол 2"
Воскресенье, 29 сентября
13:00 "Эспаньол" – "Вальядолид"
15:00 "Эйбар" – "Сельта"
17:00 "Алавес" – "Мальорка"
19:30 "Леванте" – "Осасуна"
22:00 "Севилья" – "Реал Сосьедад"
Трансляции матчей чемпионата Испании – на oll.tv (по подписке)
Турнирная таблица чемпионата Испании
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|РЕАЛ МАДРИД
|6
|4
|2
|0
|12-6
|14
|2
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|6
|4
|1
|1
|10-4
|13
|3
|АТЛЕТИКО
|6
|4
|1
|1
|7-4
|13
|4
|АТЛЕТИК
|6
|3
|3
|0
|7-2
|12
|5
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|7
|3
|2
|2
|18-11
|11
|6
|ГРАНАДА
|6
|3
|2
|1
|12-6
|11
|7
|БАРСЕЛОНА
|6
|3
|1
|2
|14-10
|10
|8
|СЕВИЛЬЯ
|6
|3
|1
|2
|7-5
|10
|9
|БЕТИС
|7
|2
|2
|3
|10-15
|8
|10
|ХЕТАФЕ
|6
|1
|4
|1
|10-9
|7
|11
|ЛЕВАНТЕ
|6
|2
|1
|3
|7-8
|7
|12
|ОСАСУНА
|6
|1
|4
|1
|4-5
|7
|13
|ВАЛЕНСИЯ
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|14
|ВАЛЬЯДОЛИД
|6
|1
|3
|2
|5-8
|6
|15
|СЕЛЬТА
|6
|1
|3
|2
|4-7
|6
|16
|ЭЙБАР
|6
|1
|2
|3
|7-9
|5
|17
|АЛАВЕС
|6
|1
|2
|3
|2-7
|5
|18
|ЭСПАНЬОЛ
|6
|1
|2
|3
|4-10
|5
|19
|МАЛЬОРКА
|6
|1
|1
|4
|4-10
|4
|20
|ЛЕГАНЕС
|6
|0
|2
|4
|3-9
|2
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