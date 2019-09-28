"Атлетико" – "Реал" и "Барса" после травмы Месси: все матчи 7-го тура чемпионата Испании

Центральным событием этого уикенда в Примере стало дерби мадридских титанов

"Атлетико" vs "Реал" / Фото: Getty Images

В футбольном чемпионате Испании на этих выходных проходят матчи седьмого тура. "Барселона", лидер которой Месси был признан лучшим футболистом на планете и тут же получил травму, играет на выезде с "Хетафе".

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В центральном же матче седьмого тура Примеры встречаются "Атлетико" и "Реал". Перед мадридским дерби Королевский клуб опережает "матрасников" всего на одно очко. Кстати, накануне "Барселона" отказалась платить мелочный штраф за ранние переговоры с экс-игроком "Атлетико" Гризманном.

Чемпионат Испании, 7 тур

Пятница, 27 сентября

22:00 "Вильярреал" – "Бетис" – 5:1

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Суббота, 28 сентября

14:00 "Атлетик" – "Валенсия" ТВ: "Футбол 2"

17:00 "Хетафе" – "Барселона" ТВ: "Футбол 1"

19:30 "Гранада" – "Леганес"

22:00 "Атлетико" – "Реал" ТВ: "Футбол 2"

Воскресенье, 29 сентября

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13:00 "Эспаньол" – "Вальядолид"

15:00 "Эйбар" – "Сельта"

17:00 "Алавес" – "Мальорка"

19:30 "Леванте" – "Осасуна"

22:00 "Севилья" – "Реал Сосьедад"

Трансляции матчей чемпионата Испании – на oll.tv (по подписке)

Турнирная таблица чемпионата Испании

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 РЕАЛ МАДРИД 6 4 2 0 12-6 14 2 РЕАЛ СОСЬЕДАД 6 4 1 1 10-4 13 3 АТЛЕТИКО 6 4 1 1 7-4 13 4 АТЛЕТИК 6 3 3 0 7-2 12 5 ВИЛЬЯРРЕАЛ 7 3 2 2 18-11 11 6 ГРАНАДА 6 3 2 1 12-6 11 7 БАРСЕЛОНА 6 3 1 2 14-10 10 8 СЕВИЛЬЯ 6 3 1 2 7-5 10 9 БЕТИС 7 2 2 3 10-15 8 10 ХЕТАФЕ 6 1 4 1 10-9 7 11 ЛЕВАНТЕ 6 2 1 3 7-8 7 12 ОСАСУНА 6 1 4 1 4-5 7 13 ВАЛЕНСИЯ 6 1 3 2 9-11 6 14 ВАЛЬЯДОЛИД 6 1 3 2 5-8 6 15 СЕЛЬТА 6 1 3 2 4-7 6 16 ЭЙБАР 6 1 2 3 7-9 5 17 АЛАВЕС 6 1 2 3 2-7 5 18 ЭСПАНЬОЛ 6 1 2 3 4-10 5 19 МАЛЬОРКА 6 1 1 4 4-10 4 20 ЛЕГАНЕС 6 0 2 4 3-9 2

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