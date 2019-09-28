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"Атлетико" – "Реал" и "Барса" после травмы Месси: все матчи 7-го тура чемпионата Испании

28 сентября, 00:33

Центральным событием этого уикенда в Примере стало дерби мадридских титанов

"Атлетико" vs "Реал"

"Атлетико" vs "Реал" / Фото: Getty Images

В футбольном чемпионате Испании на этих выходных проходят матчи седьмого тура. "Барселона", лидер которой Месси был признан лучшим футболистом на планете и тут же получил травму, играет на выезде с "Хетафе".

Смотрите, как "Барса" с Месси обыгрывала "Вильярреал"

В центральном же матче седьмого тура Примеры встречаются "Атлетико" и "Реал". Перед мадридским дерби Королевский клуб опережает "матрасников" всего на одно очко. Кстати, накануне "Барселона" отказалась платить мелочный штраф за ранние переговоры с экс-игроком "Атлетико" Гризманном.

Чемпионат Испании, 7 тур

Пятница, 27 сентября

22:00 "Вильярреал" – "Бетис" – 5:1

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Суббота, 28 сентября

14:00 "Атлетик" – "Валенсия" ТВ: "Футбол 2"

17:00 "Хетафе" – "Барселона" ТВ: "Футбол 1"

19:30 "Гранада" – "Леганес"

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22:00 "Атлетико" – "Реал" ТВ: "Футбол 2"

Воскресенье, 29 сентября

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13:00 "Эспаньол" – "Вальядолид"

15:00 "Эйбар" – "Сельта"

17:00 "Алавес" – "Мальорка"

19:30 "Леванте" – "Осасуна"

22:00 "Севилья" – "Реал Сосьедад"

Трансляции матчей чемпионата Испании – на oll.tv (по подписке)

Турнирная таблица чемпионата Испании

МКлубИВНПМячиОчки
1РЕАЛ МАДРИД642012-614
2РЕАЛ СОСЬЕДАД641110-413
3АТЛЕТИКО64117-413
4АТЛЕТИК63307-212
5ВИЛЬЯРРЕАЛ732218-1111
6ГРАНАДА632112-611
7БАРСЕЛОНА631214-1010
8СЕВИЛЬЯ63127-510
9БЕТИС722310-158
10ХЕТАФЕ614110-97
11ЛЕВАНТЕ62137-87
12ОСАСУНА61414-57
13ВАЛЕНСИЯ61329-116
14ВАЛЬЯДОЛИД61325-86
15СЕЛЬТА61324-76
16ЭЙБАР61237-95
17АЛАВЕС61232-75
18ЭСПАНЬОЛ61234-105
19МАЛЬОРКА61144-104
20ЛЕГАНЕС60243-92

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Барселона чемпионат Испании Реал Мадрид Атлетико Мадрид

Источник: Сегодня|Спорт

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